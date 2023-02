Pressionada, Seleção Brasileira precisa vencer EUA para ir ao Mundial de Basquete; saiba onde ver

A- A+

Depois de uma derrota dolorida contra o time de Porto Rico, em jogo realizado na última quinta-feira (23), o Brasil busca a classificação para o Mundial de Basquete 2023, na noite deste domingo (25), em jogo válido pela última rodada das Eliminatórias das Américas.

A seleção comandada por Gustavo de Conti enfrenta agora a equipe dos Estados Unidos, já classificada e sem atletas da NBA, e só a vitória interessa aos brasileiros. A bola laranja sobe a partir das 21h10, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão da ESPN 2.

Com o resultado diante de Porto Rico, o Brasil está na quarta colocação do Grupo F. No atual cenário, a eliminatória encontra-se na segunda fase, com dois grupos de seis equipes. Os três primeiros colocados se classificam direto, com o quarto melhor colocado também passando.

“Jogos entre Brasil e Porto Rico são historicamente sempre muito equilibrados, hoje não foi diferente. Precisamos trabalhar, melhorar e vencer o jogo diante dos Estados Unidos para carimbar nosso lugar na Copa do Mundo” - disse o técnico Gustavinho em entrevista para a CBB.

Em resumo, com uma vitória da Seleção Brasileira, o país confirma vaga na Copa do Mundo, no próximo mês de agosto. Se perder para os americanos, só passa se Porto Rico vencer a Colômbia e o México perder para o Uruguai.



Onde assistir: ESPN2

Horário: 21h10

