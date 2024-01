Pressionado por derrota, Xavi anuncia que vai deixar o Barcelona: 'Energia está caindo'

A- A+

A derrota de 5x3 do Barcelona para o Villarreal neste sábado (27), pelo Campeonato Espanhol, causou profundos estragos no time catalão. O maior deles, além do revés, é a saída de Xavi Hernández do comando da equipe.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador abriu o jogo e falou do seu descontentamento como o momento atual da equipe e, principalmente, a pressão que vem sofrendo pelos resultados recentes.

"Situação que exige bom senso. Decidi que no dia 30 de junho não continuarei mais como treinador do Barcelona. Tenho conversado com a diretoria e acho que o clube preCisa de uma mudança de dinâmica. Pensando no clube e nos jogadores, acho que vão se libertar e ter mais tranquilidade", afirmou o treinador.

Os recentes resultados vem contribuindo para aumentar a pressão sobre o treinador. O primeiro sintoma foi o vice-campeonato da Supercopa da Espanha para o Real Madrid. A queda para o Athletic de Bilbao, nas quartas de final da Copa do Rei piorou ainda mais o ambiente.

"A sensação de ser treinador do Barça é desagradável, é cruel, você sente que muitas vezes de desrespeitam, que seu trabalho não é valorizado. Isso é um dreno terrível para a saúde mental. Sou um cara muito positivo, mas a energia está caindo a tal ponto que não tem mais sentido continuar", afirmou o treinador.

Nnesses meses que faltam para a sua saída, todos no elenco vão fazer o seu melhor. "Espero que possamos ganhar a Liga dos Campeões. Vamos lutar e competir para honrar o Barcelona", afirmou o treinador."

