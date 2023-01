A- A+

Futebol Prestes a completar 200 jogos pelo Sport, Ronaldo mira títulos no clube Volante renovou recentemente o vínculo com o Leão até o final de 2023

Com 193 jogos com a camisa do Sport, o volante Ronaldo está prestes a completar a marca de 200 partidas pelo clube. Momento que o atleta espera coroar com mais conquistas com a camisa leonina.

“Meu pai é mais ligado nisso. Fica contando os jogos. É sempre uma honra atingir uma marca como essa no maior do Nordeste. Preciso estar bem, treinando, pensando em conquistar troféus para o clube”, afirmou.

Recentemente, Ronaldo assinou a prorrogação contratual com o Sport até o final de 2023. “É satisfatório ter esse respaldo, o reconhecimento da diretoria de querer contar com você. Fico feliz e estou focado para trazer títulos”, declarou.

A estreia oficial do Sport na temporada 2023 será domingo (8), na Ilha do Retiro, contra o Íbis.

