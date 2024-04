A- A+

SPORT Prestes a completar 250 jogos no Brasileiro, Castán projeta duelo contra o Vila Nova: "jogo difícil" Zagueiro celebrou o momento positivo na temporada e enfatizou a importância da presença do torcedor na Arena

O Sport entra em campo contra o Vila Nova, nesta sexta-feira (26), às 19h, na Arena de Pernambuco. Em semana de preparação para disputar a segunda rodada da Série B, o zagueiro Luciano Castán projetou um jogo "difícil" contra o Tigre, mas mostrou otimismo pelo bom início de temporada e pelo apoio do torcedor.

“A gente projeta um jogo difícil. A gente sabe a força que o Vila tem. É uma equipe que brigou para subir também na última temporada, tem um time bastante competitivo, mas nós estamos nos preparando bem, temos nossa força dentro de casa, o apoio do nosso torcedor. A gente espera fazer um bom jogo e buscar mais uma vitória”, projetou Castán.

O zagueiro do Leão também destacou o bom momento vivido pela equipe rubro-negra, que conquistou o título do Campeonato Pernambucano nesta temporada e irá disputar a semifinal do Nordestão contra o Fortaleza.

“Momento bom, momento importante na temporada. Vindo do título estadual, a classificação para a semi da Copa do Nordeste. Tínhamos também o desafio de começar vencendo na Série B e, graças a Deusm conseguimos. Um jogo difícil e longe, mas conseguimos sair com a vitória nesta primeira rodada. Então, esse momento é importante para a gente nesse início de Brasileiro. Agora, jogo a jogo, a gente vai dando sequência nos desempenhos e também no resultado”, destacou.

Com mais de dez mil torcedores confirmados na Arena de Pernambuco, o jogador também enfatizou a importância da presença do torcedor rubro-negro para "empurrar" a equipe.

“O nosso torcedor, a gente não precisa nem falar o quão importante ele é. Tem mostrado a força dele junto conosco nesses últimos jogos decisivos que nós fizemos na Arena. Então, a gente espera o nosso torcedor do nosso lado nesse início de Brasileiro, nos empurrando. É um momento de começo do Campeonato Brasileiro, mas um momento muito importante”, disse.

Uma marca histórica: 250 jogos no Brasileirão

Titular do Leão ao lado de Rafael Thyere, o defensor está prestes a alcançar uma marca importante nesta sexta-feira (26). Se entrar em campo contra o Vila Nova, o jogador completará 250 jogos de Brasileirão na carreira.

Ao todo, o zagueiro entrou em campo em 22 dos 25 jogos do Sport nesta temporada.

Luciano Castán em Campeonatos Brasileiros:

Série A - 105 jogos

Série B - 144 jogos

Tabu a favor do Leão

Na partida contra o Vila nova, o Sport entra em campo com um retrospecto favorável. O Leão não perde para o Tigre há 20 anos, e sofreu um gol pela última vez em 2010.

Historicamente, as duas equipes se enfrentaram 16 vezes, todas elas pela Segundona. São oito vitórias para a equipe Rubro-negra, quatro empates e apenas uma derrota para o clube goiano, que ocorreu pela Série B de 2004.

Ingressos à venda

O Sport iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Vila Nova na última terça-feira (23).

Com valor promocional a partir de R$ 15 (meia), no Setor Sul, os ingressos podem ser adquiridos no site. A venda física será realizada no dia da partida, se ainda houver ingressos.

Confira os valores:

Oeste Inferior (Portões C, D e T)

Sócio – R$70,00

Proprietário Sócio – R$35,00

Proprietário – R$70,00



Leste Inferior (Portões M e O)

Sócio – R$35,00

Não Sócio - R$70,00/35,00

Leste Superior (Portões K e Q)

Sócio – R$25,00

Não Sócio - R$50,00/25,00

Sul Inferior (Portões H e I)

Sócio – R$20,00

Não Sócio - R$40,00/20,00

Sul Superior (Portões G e J)

Sócio – R$15,00 (promocional até 25/04)

Não Sócio - R$30,00/15,00 (promocional até 25/04)

Sócio – R$50,00

Não Sócio - R$100,00/50,00



Norte Superior (Portão S, visitante)



Não Sócio – R$100,00/R$50,00



