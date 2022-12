A- A+

Santa Cruz Prestes a encarar o Caucaia, Santa Cruz fica no empate com o Maguary; veja os gols do Tricolor Em confronto disputado na tarde desta sexta-feira (30), Tricolor ficou no 2x2 com o time de Bonito

No último teste antes de encarar o Caucaia/CE, pela seletiva da Copa do Nordeste, o Santa Cruz se despediu de 2022 com empate, no Arruda. Diante de centenas de torcedores que compareceram ao estádio, o Tricolor ficou no 2x2 com o Maguary, na tarde desta sexta-feira (30). Michel Douglas e Dagson balançaram as redes para a Cobra Coral, enquanto Peixoto e Luan Henrique anotaram os tentos da equipe de Bonito.

O duelo contra o Maguary esteve longe de ser dos melhores. Mesmo buscando controlar o jogo, o Santa tinha dificuldades para ameçar a meta adversária, e acabou assistindo o time recém-promovido à Série A1 do Estadual abrir o placar. Peixoto aproveitou rebote de Matheus Inácio e fez 1x0, ainda aos nove minutos.

Pela esquerda, com jogada de quem foi um dos poucos destaques do time em 2022, o Tricolor chegou à igualdade. Hugo Cabral avançou pela esquerda, deixou o marcador para trás e tocou para Michel Douglas estufar a rede de Chapa.

Na etapa complementar, o Santa promoveu as entradas do volante Daniel Pereira, do meia Anderson Ceará, e dos atacantes Marcelinho e Dagson. No entanto, Jefferson Feijão acabou expulso após falta dura em um jogador do Maguary, aos 21.

Com um a mais, o Azulão voltou a ficar na frente. A zaga do Santa bobeou e Luan não desperdiçou a oportunidade cara a cara com Matheus Inácio. Na base da insistência, porém, a Cobra Coral chegou ao empate com Dagson, após sobra na cobrança de escanteio.

Agora, o técnico Ranielle Ribeiro terá poucos dias para ajustar a equipe para o confronto diante dos cearense, que ocorre na próxima quinta-feira (5), no Recife. Quem avançar do duelo encara o vencedor de Botafogo/PB e Retrô, de olho em uma vaga na fase de grupos do Nordestão.

Homenagem a Pelé

Antes da bola rolar, o Santa Cruz homenageou Pelé, que morreu na última quinta-feira (29), em São Paulo, vítima de câncer de cólon. Camisa 10 do clube coral, o meia Anderson Paraíba entrou em campo com o nome do Rei nas costas. Um minuto de silêncio também foi feito por todos em campo antes do apito inicial do árbitro.

