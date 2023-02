Prestes a estrear, Gedoz pede "carinho" da torcida do Santa Cruz

A- A+

Diante do Salgueiro, sábado (4), no Cornélio de Barros, o meia Felipe Gedoz vai estrear com a camisa do Santa Cruz. Em entrevista antes da partida, o atleta comentou sobre o nível físico e se colocou à disposição, seja como titular ou entrando no decorrer do jogo, para ajudar o Tricolor no compromisso pelo Campeonato Pernambucano, pedindo que os tricolores “abracem” sua chegada.



“Eu venho de um período inativo, mas não significa que estou muito abaixo. Preciso de mais alguns dias para me colocar melhor em forma, mas garanto que, nos minutos em que ele (técnico Ranielle Ribeiro) me utilizar, estarei pronto para ajudar a equipe. Acredito que estou em uns 85% no meu nível físico”, afirmou, preferindo não cravar se começará ou não o jogo como titular.



“Quem define isso é o treinador. A gente se prepara durante a semana, mas quem decide é ele. Quem for escalado, eu sei que será em prol da equipe”, completou o meia de 29 anos.





Gedoz tem passagens por clubes do Uruguai, como Guarani de Aires, Defensor Sporting, e Nacional, além de atuar no Brugge, da Bélgica, e em equipes brasileiras, como Athletico, Goiás, Vitória, Remo e Brasiliense. Agora no Santa, o atleta contou o que fez ele optar por assinar com os pernambucanos.



“Sempre temos propostas, mas acho que o peso da camisa fez com que eu viesse ao Santa. Gosto de desafios, não me escondo. Sou uma pessoa que sempre dou a cara a tapa. Acredito que temos muitas coisas boas pela frente”, apontou. “Espero que a torcida me abrace porque gosto do carinho, do incentivo. Isso ajuda dentro de campo. Da minha parte, não faltará vontade ou garra. Vou ajudar o clube porque ele não merece estar neste lugar”, concluiu.

Veja também

Sport Com Sport sendo a "equipe a ser batida", Fabinho projeta jogo com o Campinense