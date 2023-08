A- A+

Sport Prestes a estrear na Ilha do Retiro, Peglow analisa início no Sport: "Longe do que posso dar" O jogador de 21 anos entrou em campo nas últimas duas partidas do Leão fora de casa

Depois de esperar mais de um mês para estrear com a camisa rubro-negra por conta da punição no futebol ucraniano, o meia-atacante João Peglow deve fazer seu primeiro jogo na Ilha do Retiro, nesta sexta-feira (25), às 21h30, no duelo entre Sport e Ituano.

"Depois de muitos jogos em casa vendo da torcida, vou poder finalmente estrear na Ilha. Estou bastante ansioso e espero que seja com uma bela vitória", disse o jogador sobre a expectativa de jogar na Ilha do Retiro pela primeira vez.

O jovem de 21 anos deu seus primeiros passos pelo Leão na sequência de jogos fora de casa. Peglow atuou seis minutos no empate contra o Tombense e 45 minutos na derrota para o Guarani. Com pouco tempo em campo, ele ainda não participou de nenhum gol.

"Me sinto muito bem. Venho trabalhando para isso, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Estou aproveitando os minutos que o professor vem me dando. Estou longe do que posso dar e espero ajudar mais a equipe nessa reta final", afirmou.

Com a saída de Juba para o Bahia após o confronto do Ituano, Peglow é uma das opções do técnico Enderson Moreira para atuar pelo lado esquerdo do ataque. Michel Lima é o outro atacante da posição caso treinador não faça nenhuma mudança no esquema tático.

