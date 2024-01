Prestes a iniciar o Pernambucano, Santa Cruz não perde em um jogo de estreia do estadual desde 2016

A- A+

O Santa Cruz começa nesta quinta-feira (11) a sua caminhada no Campeonato Pernambucano. Única competição restante para a Cobra Coral, após a eliminação no Pré-Nordestão para o Altos, o clube encara o Maguary no Arruda, às 20h. Mas, apesar da frustração com o resultado e a eliminação na primeira partida do ano, o torcedor tricolor tem bons motivos para estar otimista com a estreia do estadual.

Isso porque o Santa Cruz não perde em uma estreia do Campeonato Pernambucano há quase oito anos. O último tropeço do Tricolor em sua primeira partida do estadual aconteceu em 2016. Na ocasião, a Cobra Coral perdeu por 2 a 0 para o Náutico, jogando na Arena Pernambuco, com gols de Ronaldo Alves e Bergson. Curiosamente, apesar de começar essa edição perdendo, esse foi o último ano que o Santa foi campeão pernambucano.

De lá para cá, o Santa Cruz não sabe mais o que é perder na estreia do Pernambucano. Ao todo, o retrospecto do Tricolor é de quatro vitórias e três empates.

Confira o retrospecto:

Retrô 1x1 Santa Cruz - Arena de Pernambuco (2023)

Santa Cruz 5x2 Afogados - Arruda (2022)

Santa Cruz 2x0 Vitória - Arruda (2021)

Santa Cruz 3x0 Petrolina - Arruda (2020)

Santa Cruz 3x0 América - Arruda (2019)

Santa Cruz 1x1 Vitória - Arruda (2018)

Náutico 1x1 Santa Cruz - Arruda (2017)

Última esperança

O Campeonato Pernambucano desse ano tem caráter decisivo para o Santa Cruz. Isso porque, além de ser o único campeonato que o Tricolor disputará esse ano, por consequência, é a última chance do clube garantir calendário nacional para 2025. Para isso, é necessário que a Cobra Coral seja campeã, tenha a melhor campanha da primeira fase, dentre os clubes que não estão disputando nenhuma divisão, ou tenha melhor colocação subsequente, considerando as fases eliminatórias - esse último cenário só ocorreria caso Náutico ou Sport fossem campeões.

