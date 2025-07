Prestes a retornar aos gramados, Thyere sonha com título da Copa do Nordeste

A- A+

Jogador mais antigo do atual elenco do Sport, vestindo a camisa do clube desde 2019, o zagueiro Rafael Thyere tem no currículo títulos estaduais e acessos pelo Leão. Mas há algo em que, por duas vezes, o defensor viu passar perto dos olhos, mas sem sucesso: a taça da Copa do Nordeste. Troféu que o jogador espera ter na galeria em 2025.

“Foram momentos difíceis, com altos e baixos aqui no clube. São seis temporadas e mais de 40 jogos por ano. Isso significa muito para mim. Mas especialmente, o título (perdido) de 2023, contra o Ceará, dentro de casa, foi bem complicado. Confesso a você que (ganhar o Nordestão) é um sonho. Por estar tanto tempo aqui, tendo conquistado dois acessos e quatro títulos do Pernambucano, seria algo maravilhoso ter uma Copa do Nordeste”, destacou o jogador, que ainda não atuou este ano após se recuperar de uma cirurgia na lombar.

Thyere foi campeão estadual pelo Sport em 2019, 2023, 2024 e 2025. Subiu com o clube para a Série A em 2019 e 2024. No Nordestão, porém, foram dois vice-campeonatos. Além do já citado para o Ceará, em 2023, os rubro-negros também ficaram em segundo ao perder a decisão regional para outro time cearense, o Fortaleza, em 2022.

Na quarta-feira (9), o Sport terá a chance de se aproximar do sonho de Thyere. O Leão encara o Ceará, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

“Tive a oportunidade de jogar algumas e tentar o título duas vezes, mas infelizmente não consegui. Vejo como uma grande oportunidade de fazer algo diferente do que fizemos nos primeiros meses do ano. Será um grande jogo, contra um grande adversário, mas temos as nossas armas, nosso torcedor. Jogando dentro de casa, podemos conseguir um grande resultado e passar de fase”, apontou.

