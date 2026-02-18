Prestianni se defende de acusação de racismo e tem apoio do Benfica: "Vini Jr. interpretou mal"

A- A+

O jovem argentino Gianlucca Prestianni, de apenas 20 anos, usou as redes sociais para se defender da acusação de racismo contra Vinícius Júnior na derrota do Benfica para o Real Madrid, por 1 a 0, no Estádio da Luz, nesta terça-feira, pelos playoffs da Champions League. O jogador ganhou apoio do clube português e alegou que o brasileiro "interpretou errado" o que ele disse.



Vini Jr. ficou bastante irritado no momento em que comemorava o gol e foi ofendido e se dirigiu ao árbitro alegando ter sido chamado de "macaco." Companheiros de Real Madrid saíram em sua defesa e Mbappé acusou Prestianni de ter ofendido o camisa 7 repetindo o ato racista por cinco vezes.



Diante da repercussão negativa, Prestianni tentou se defender sem explicações claras. "Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao Vinicius Júnior, quem lamentavelmente interpretou mal o que crê ter escutado", escreveu o meio-campista argentino nos Stories do Instagram e também no X, antigo Twitter. "Jamais fui racista e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid."





Ocorre que o argentino em momento algum explicou o que teria falado ao brasileiro. Tampouco detalhou o motivo de ter usado a camisa do Benfica para esconder sua boca quando falava com Vini Jr. Mbappé se revoltou rapidamente e o chamou de "p..., racista" algumas vezes logo depois do episódio.



Depois de um "juntos, ao teu lado", no X, em resposta ao que escreveu Prestianni, o Benfica ainda fez um outro post nas redes sociais para tentar defender seu atleta, mas também sem muita clareza na justificativa.



Com um vídeo de 33 segundos e de um ângulo diferente do que mostrou muitas emissoras de TV, o Benfica questionou se os adversários teriam condições de ter escutado alguma declaração racista de seu jogador. "Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram", tentou justificar o clube.



Acabou massacrado, com torcedores detonando a defesa injustificável e ainda mostrando em imagens e também vídeos de torcedores imitando macaco nas arquibancadas: "Qual a desculpa aqui?", foi a legenda. O clube ainda foi questionado sobre o motivo de Prestianni ter coberto a boca para falr com Vini Jr.

