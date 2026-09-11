Preterido por Ancelotti na Copa, João Pedro é eleito melhor jogador do mês na Premier League

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Ausente na lista de convocados da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo deste ano, João Pedro iniciou a temporada europeia pelo Chelsea com o pé no acelerador. E a prova disso é que o atacante revelado pelo Fluminense foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da Premier League.



Essa é a primeira vez que o atleta de 24 anos conquista esse prêmio e, sob o comando de Xabi Alonso, já vem mostrando o potencial que foi desprezado por Carlo Anceloti ao definir os 26 jogadores que defenderam o Brasil no Mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá no meio do ano.



À época, o italiano lamentou a sua não convocação ao divulgar a lista na sede da CBF, reconheceu a ótima temporada pelo clube inglês e disse sentir muito por não poder incluí-lo na relação definitiva da seleção para o Mundial.





Com dois gols e duas assistências, João Pedro superou a concorrência de nomes como Riccardo Calafiori, Earling Haaland e ainda Dominik Szoboszlai, entre outros. Na primeira rodada, o camisa nove estufou a rede e deu um passe para gol sobre o Fulham por 3 a 2. No duelo contra o Brighton, o goleador voltou a fazer a diferença nos 4 a 3 ao deixar mais uma vez a sua marca de artilheiro e fazer novamente o papel de garçom.



"Tive um bom começo na temporada passada e nesta também. Agora é uma questão de manter o ritmo", afirmou o jogador em entrevista à ESPN. E essa volta por cima acabou sendo atestada por Carlo Ancelotti. No mês passado, ele viajou para Inglaterra e viu de camarote a exibição de João Pedro diante do Brighton.



Com a pontaria em dia e a confiança em alta, João Pedro teve o seu início no Chelsea exaltado por Xabi Alonso. "Está incrivelmente ansioso para ter sucesso. João está realmente determinado a gazer uma grande temporada. Vem de um ano fantástico, no qual fez muitos gols e quer continar marcando ainda mais", afirmou o treinador da equipe inglesa.



E as suas boas atuações não foram em vão. Após testemunhar o bom futebol de João Pedro in loco, na Inglaterra, Ancelotti convocou o jogador na última quarta-feira para defender o Brasil nos amistosos que a seleção vai fazer contra a Austrália e a Índia, entre o fim de setembro e início de outubro.

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