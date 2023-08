Pretinha eterniza os pés na Calçada da Fama do Maracanã

A- A+

Delma Gonçalves, a Pretinha, teve os pés eternizados na Calçada da Fama do estádio do Maracanã na manhã desta segunda-feira (14). A ex-jogadora marcou época pela seleção brasileira, pela qual disputou quatro edições de Jogos Olímpicos (1996, 2000, 2004 e 2008) e quatro Copas do Mundo (1991, 1995, 1999 e 2007).

“A ficha tá caindo aos poucos. Essa é a verdade. Dessa responsabilidade de ser a segunda mulher [Marta foi a primeira] a eternizar os pés aqui na Calçada da Fama, de representar todas as mulheres, independente se jogam futebol ou não, mas o importante é poder estar aqui", começou a ex-jogadora.



" Acho que aos poucos eu vou começar a perceber o tamanho da responsabilidade de ser a segunda mulher a eternizar os pés na Calçada da Fama. Estou muito feliz com essa homenagem, de poder representar todas as mulheres que praticam o esporte e todas as mulheres do nosso Brasil”, completou Pretinha, que, além da Rainha Marta, dividirá espaço com outros nomes referência no futebol brasileiro como Pelé, Garrincha, Zico e Didi.

Pretinha foi uma das pioneiras do futebol feminino no Brasil, participando com destaque da campanha do país nos Jogos de Atlanta, em 1996 (a primeira Olimpíada que teve o futebol feminino em seu programa), sendo a artilheira da competição com quatro gols. Ela também esteve nas campanhas que garantiram duas pratas olímpicas, nos Jogos de Atenas (Grécia), em 2004, e de Pequim (China), em 2008.

A ex-atacante também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2007, disputada na China e na qual o Brasil terminou com o vice-campeonato após ser derrotado pela Alemanha na decisão.





