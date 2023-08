PRF inicia Operação Rally dos Sertões na sexta-feira em Petrolina

A- A+

O Rally dos Sertões representa o principal evento off-road do Brasil, e em sua 31ª edição, dará início na próxima sexta-feira (11), na cidade de Petrolina, localizada no Sertão de Pernambuco. A expressão "off-road" é usada para caracterizar atividades esportivas realizadas em áreas desprovidas de estradas asfaltadas, calçadas ou infraestrutura urbana, ou seja, locais de difícil acesso.

Embora esse cenário possa parecer distante das jurisdições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), é importante mencionar que a competição resultará em um aumento do tráfego nas rodovias federais dos três estados pelos quais os competidores passarão, ocasionalmente precisando transitar por pequenos trechos de rodovias. Por essa razão, a PRF estará conduzindo a Operação Rally dos Sertões 2023 entre sexta-feira, dia 11, e quarta-feira, dia 16.

A corrida terá uma distância total de 3.800 quilômetros e será dividida em oito etapas, com cinco delas acontecendo na cidade de Petrolina. A largada será às 9h na orla de Petrolina, na sexta-feira, dia 11. Ao longo da competição, os competidores deixarão para trás as paisagens pernambucanas, dirigindo-se em direção ao Ceará, passando também por Xique-Xique, na Bahia, ao longo dessa trajetória. O itinerário dos Sertões 2023, a 31ª edição da história, terá seu encerramento no sábado, 19 de agosto, na Praia do Preá, no Ceará.

Apesar de a corrida envolver uma mistura de emoção, velocidade, poeira e diversos desafios, razão pela qual a organização e os participantes já apelidaram o percurso de 2023 de "difícil e desafiador", a PRF estará presente para assegurar o fluxo do trânsito e a segurança, especialmente nas BRs 428, 407 e 235, que são as principais vias de acesso a Petrolina e Juazeiro.

As equipes da PRF estarão posicionadas em pontos estratégicos, nos breves trechos rodoviários por onde os competidores passarão ou em áreas de cruzamento, com o intuito de orientar o tráfego e reforçar a segurança no local. Além do tráfego rotineiro nas BRs, os policiais manterão uma vigilância especial nos veículos participantes da corrida, bem como nas equipes de suporte.



Veja também

Transferência PSG concorda em liberar Neymar para o Barcelona, diz jornal