Prima de Fernando Haddad, doping, altura Buscas por Bia Haddad disparam após vitória

A- A+

Apesar de ser a 14ª melhor tenista do mundo, Bia Haddad não é um rosto e nome tão conhecidos do público brasileiro. A histórica vitória nas quartas de final de Roland Garros, que a tornou a primeira tenista brasileira a alcançar as semifinais do Grand Slam francês em 55 anos, despertou o interesse em conhecer um pouco mais sobre a paulistana de 27 anos. As perguntas mais comuns são o parentesco com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o caso de doping, a altura da atleta entre outros. Vamos às respostas:

Bia Haddad é prima de Fernando Haddad?

Não, apesar do sobrenome em comum, eles não têm qualquer grau de parentesco. Mas a tenista tem um parente famoso. Ela é sobrinha do ator e apresentador Rolando Boldrin, que morreu no ano passado e ficou conhecido por estar à frente de programas musicais como "Som Brasil", da TV Globo. A família da tenista é tradicional no tênis. Sua mãe, Lais Scaff Haddad, e sua avó, Arlette Scaff Haddad, foram jogadoras.

Bia Haddad já foi pega no doping?

Sim. No dia 23 de julho de 2019, a Federação Internacional de Tênis (ITF) suspendeu tenista por 10 meses, após detectar uma substância proibida em um exame antidoping num torneio na Croácia, em junho daquele ano. A defesa da atleta alegou "erro humano" da farmácia que manipulava seus suplementos. As substâncias em questão eram a SARM S-22 e SARM LGD-4033, variações do Sarm, um anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada).

Qual a altura de Bia Haddad?

Além da potência dos golpes e a técnica nas quadras, Bia Haddad impressiona pela altura. A brasileira tem 1,85m. Aos 15 anos, quando se destacou no cenário juvenil, a tenista já media 1,84m

Veja também

Futebol Jael e Jean Mangabeira desfalcam Náutico contra o Confiança