TÊNIS Primeira brasileira na decisão do WTA Finals, Luisa Stefani pode igualar feito de Guga Duplista busca quinto troféu no ano ao lado da húngara Timea Babos

Medalhista olímpica de bronze com Laura Pigossi em Paris-2024, Luisa Stefani atingiu outro feito inédito.



A tenista de 28 anos se tornou a primeira brasileira a chegar à decisão do WTA Finals — torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada —, em Riad, na Arábia Saudita.



Ao lado da húngara Timea Babos, ela fará hoje sua 22ª final, a maior de sua carreira, contra as belgas Veronika Kudermetova e Elise Mertens. A partida acontecerá não antes de 10h (de Brasília) e terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Com três vitórias — duas na fase de grupos e uma na semifinal —, Luisa e Babos só perderam uma vez no torneio, para a tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend. A derrota foi por 2 sets a 1, com 10/6 no supertiebreak.

— Estou muito animada por ter passado para a final. Jogo duro (na semifinal), bem enroscado, mas feliz com a forma como a gente se ajudou e conseguiu fechar em sets diretos — celebrou Luisa.



Se for campeã, ela se juntará a Gustavo Kuerten, que, até agora, é o único brasileiro que venceu o Finals, em 2000, em Lisboa. O duplista Marcelo Melo bateu na trave duas vezes: foi vice em 2014 e 2017. Como finalista, Luisa já garantiu a 14ª colocação no ranking e ainda pode ganhar mais uma com o inédito título. Em 2021, ela foi a nona, seu melhor ranking até aqui.

Dupla se formou em 2025

Nesta temporada, Luisa e Babos somam quatro conquistas, sendo três WTA 500 — Linz (AUS), Tóquio (JAP) e Estrasburgo (FRA) — e um 250 de São Paulo. Além disso, elas chegaram às quartas de final de Wimbledon e do US Open. A dupla iniciou oficialmente a parceria no WTA 1000 de Miami, em março deste ano. Antes disso, a brasileira vinha alternando de companheira a cada torneio.

