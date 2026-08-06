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PERNAMBUCO Primeira Copa Cabo Bom de Bola de Futsal inicia na próxima terça-feira (11) O campeão mundial Rafel Rato participará da cerimônia de abertura do torneio, que reunirá 32 equipes e ocorre entre os dias 11 de agosto e 29 de setembro

Com realização da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, a Copa Cabo Bom de Bola de Futsal terá sua primeira edição entre os dias 11 de agosto e 29 de setembro. A competição contará com 640 atletas distribuídos em 32 equipes.

A abertura da competição será realizada na próxima terça-feira (11), às 19h, na quadra da Escola Municipal Antônio Benedito da Rocha, em Garapu, e contará com a presença do campeão mundial de futsal Rafael Rato, responsável por dar início ao torneio.

Polos da competição

As partidas serão disputadas em seis polos: Secretaria Executiva de Juventude e Esportes, no Centro; Escola Professor Manoel Davi Vieira da Costa e a Quadra do Gibão, em Ponte dos Carvalhos; Escola Professora Maria Thamar Leite, em Gaibu; Escola Antônio Benedito da Rocha, em Garapu; e Escola Padre Antônio Melo Costa, na Charneca.

A tabela de jogos ficará disponível em uma plataforma online disponibilizada pela Federação Pernambucana de Futsal (FPFs).

A decisão do campeonato será transmitida ao vivo pelo canal oficial da entidade e contará com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR). Além da premiação, a equipe campeã será filiada à federação estadual da modalidade, garantindo vaga em competições oficiais promovidas pela entidade.

Relevância estadual

Organizada pela Secretaria Executiva de Juventude e Esportes do Cabo de Santo Agostinho em parceria com a FPFs, a competição teve os últimos detalhes definidos durante o Congresso Técnico realizado na quarta-feira (5).

No encontro, representantes das equipes conheceram o regulamento, o formato da disputa, o calendário de jogos e participaram do sorteio dos grupos. Cada time também recebeu a bola oficial que será utilizada na competição.

De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futsal, Luiz Cláudio de Carvalho, o torneio já nasce com números expressivos.

“Estamos muito felizes com essa parceria com a Prefeitura do Cabo. O momento já nos permite anunciar que a Copa Cabo Bom de Bola passará a integrar o calendário anual da Federação”, destacou.

O prefeito Lula Cabral afirmou que a criação do campeonato faz parte da estratégia de incentivo ao esporte no município.

“Estamos criando uma competição que já nasce como referência em Pernambuco. Desejo sucesso a todos os participantes”, pontuou.

Na avaliação do secretário executivo de Juventude e Esportes, Bruno Reis, a competição representa um avanço para a modalidade na cidade.

“A Copa Cabo Bom de Bola conta com uma estrutura organizada, fruto de um planejamento cuidadoso e da parceria com a Federação Pernambucana de Futsal. Tudo isso reflete o momento de valorização ao esporte vivido no município”, afirmou.

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