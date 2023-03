Primeira edição da Regata Noturna Recife/Serrambi agita Ipojuca neste sábado (18)

A- A+

Com 15 barcos inscritos, está confirmada a 1ª edição da Regata Noturna Recife/Serrambi. Ao todo, cerca de 100 velejadores vão participar da travessia até a praia no Litoral Sul de Pernambuco, no município de Ipojuca, distante 70 km do Recife. A partida da Copa Serrambi de Vela está marcada para às 0h05 deste sábado (18).

A regata faz parte do calendário de competições da Flotilha Recifense de Veleiros de Oceano (Frevo), com a chancela da Federação Pernambucana de Vela (FPVela). As classes que vão cair na água na disputa são: MOCRA Regata, MOCRA Cruzeiro, RGS A e RGS B.

O final de semana também marcará o início do Ranking Pernambucano de 2023 na classe Optimist. As regatas serão realizadas no sábado (18) e domingo (19), no Recife, organizada pela Federação Pernambucana de Vela (FPVela). Henrique Penna é o atual campeão do Pernambucano de Optimist. Enquanto Catarina Gondin foi a vencedora na categoria Feminino.

