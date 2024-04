A- A+

BASQUETE Primeira escolha no draft da NBA ganha 162 vezes mais do que número 1 da liga feminina Brasileira Kamilla Cardoso, terceira escolhida, pelo Chicago Sky, terá salário similar

Um dos maiores nomes do basquete universitário americano atualmente, Caitlin Clark foi a primeira escolha no draft da WNBA nesta temporada, quando foi selecionada pelo Indiana Fever, em cerimônia realizada nesta segunda e que também resultou na escolha da brasileira Kamilla Cardoso — terceira na lista, para o Chicago Sky. No entanto, os salários que as novas estrelas do basquete americano vão ganhar estão muito abaixo dos recebidos na NBA, principal liga de basquete masculino do mundo.

Também primeira escolha do mais recente draft da NBA, Victor Wembanyama recebe, apenas de salário pago pelo seu clube, o San Antonio Spurs, US$ 55 milhões (cerca de R$ 287 milhões) pelos quatro anos de contrato com a franquia. Caitlin, no entanto, no mesmo período, receberá pouco mais de US$ 338 mil (R$ 1,77 milhão). Com isso, o francês receberá cerca de 162 vezes mais que a atleta.

A discrepância nos valores foi tanta que o presidente americano, Joe Biden, foi às redes sociais lamentar a diferença nos salários pagos pela NBA e pela WNBA.

“As mulheres no esporte continuam a ultrapassar novos limites e a inspirar a todos. Mas, neste momento, estamos vendo que, mesmo que você seja a melhor, as mulheres não recebem a sua parte justa. É hora de darmos às nossas filhas as mesmas oportunidades que aos nossos filhos e garantir que as mulheres recebam o que merecem”, publicou o presidente americano em sua conta no X (antigo Twitter).





Segundo a rede de TV americana NBC, além de Clark, as outras três atletas que foram as primeiras escolhas no draft da WNBA também receberão 338 mil dólares por quatro anos de contrato — entre elas Kamilla. Os ganhos de atletas como Clark, porém, ainda devem subir consideravelmente em decorrência de contratos de publicidade e patrocínio que elas virão a assinar.

A diferença entre os salários foi tema de um debate em um programa esportivo da NBC. O apresentador Hoda Kotb citou feitos recentes da liga feminina, como os ingressos esgotados para os jogos da temporada, e afirmou ter ficado chocado quando descobriu tal diferença salarial. Sua colega no programa, Jenna Bush Hager afirmou que se trata de uma “lacuna muito chocante” e que valores não “chegam nem perto” de uma igualdade salarial.

Outro a se manifestar após a repercussão das diferenças salariais foi o astro da NFL, Russell Wilson, quarterback do Pittsburgh Steelers, afirmando que “essas mulheres merecem muito mais”. Procurada pela NBC, a WNBA não se pronunciou.

Veja também

Brasileirão Flamengo derrota São Paulo e assume liderança do Brasileiro; Internacional supera Palmeiras