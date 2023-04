Primeira rodada de playoffs da NBA tem lesões de Giannis, Herro e Ja Morant

A- A+

O domingo de playoffs da NBA ficou marcado por lesões sérias de personagens importantes dessa pós-temporada.



Giannis Antetokounmpo (Milwuakee Bucks), Tyler Herro (Miami Heat), Ja Morant (Memphis Grizzlies) e Anthony Davis (Los Angeles Lakers) tiveram problemas em suas partidas, com os três primeiros precisando deixar a quadra.



Herro, inclusive, já teve diagnosticada uma fratura na mão direita, que deve encerrar sua particpação nos playoffs. Veja a situação de cada um deles:

Tyler Herro (Miami Heat): fratura na mão direita

O armador chocou o braço contra a quadra ao deslizar em disputa de bola durante o segundo quarto da partida contra o Milwaukee Bucks, fora de casa, que terminou com vitória do Heat por 130 a 117. Ele deixou a partida logo após o lance e a franquia de Miami confirmou a lesão grave. Ele está praticamente fora do restante da pós-temporada.



Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): lesão na lombar

Candidato a MVP da temporada, o grego se lesionou na mesma partida que Herro, mas no primeiro quarto. Principal jogador dos Bucks, ele tentava uma bandeja quando caiu mal, de costas. Sentindo muitas dores na lombar, ele deixou a partida. Uma ausência pesada para a franquia de Milwaukee, que acabou derrotada em casa.

Após a partida, o técnico Mike Budenholzer afirmou que Giannis passou por exames de raio-x que tiveram resultados "limpos". "Vamos monitorá-lo e ver como acorda amanhã", afirmou, em declarações reproduzidas pela ESPN americana.

Ja Morant (Memphis Grizzlies): lesão no braço direito

Uma aterrissagem desastrosa também vitimou Ja Morant, astro do Memphis Grizzlies. No último quarto da derrota por 128 a 112 do time da casa contra o Los Angeles Lakers, o camisa 12 tentou uma enterrada sobre Anthony Davis e acabou levando a pior: caiu em cima do braço direito, virou o punho e deixou a quadra com muitas dores no local. A imagem a seguir é forte:

Anthony Davis (Los Angeles Lakers): lesão no braço direito

A lesão menos preocupante da noite foi a de Anthony Davis, que machucou o braço direito na mesma partida contra os Grizzlies. Ele chegou a pedir substituição, mas voltou para o restante da partida e não é preocupação aparente para a franquia de Los Angeles.

Veja também

VÔLEI DE PRAIA Evandro e Arthur são campeões em fase do mundial no RJ