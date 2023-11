Primeiras finais do Recife Bom de Bola 2023 acontecem nesta quarta (15), na Arena Pernambuco

A- A+

Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, o Recife Bom de Bola conhecerá os primeiros campeões de 2023 nesta quarta-feira (15), dia do feriado da Proclamação da República. Com partidas na Arena de Pernambuco, quatro categorias lutarão pelo título: Sub-11 (às 15h), Sub-13 (às 14h), Sub-15 (às 8h) e Sub-17 (às 10h). Ao todo, serão R$ 39.500,00 distribuídos entre os vencedores de todas os segmentos etários.

As finais do Sub-20, Veterano, Aberto Masculino e Feminino acontecerão no dia 26 de novembro. O local destes jogos será divulgado em breve. Quanto às finais do futsal, as decisões ocorreram no mês de agosto. No Sub-15, o título ficou com o ACESA (Alto José Bonifácio); no Aberto Feminino, com o IX de Julho (Boa Viagem) e no Aberto Masculino, com o Primeiro Gole (Alto José do Pinho).

SERVIÇO:

Local: Arena de Pernambuco

– Sub-15, 8h: CT Barão x Tubarões Boa Viagem FC

– Sub-17, 10h: Escolinha do Davi x Botafogo do Barro

– Sub-13, 14h: Tubarões Boa Viagem FC x Santa Cruz Futsal FC

– Sub-11, 15h: Sport Recife Transição x Projeto Vida ESC. Timba

