Esportes Primeiro Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino do Norte-Nordeste é inaugurado em Pernambuco O CDFF funcionará em dois locais: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont e na Arena de Pernambuco, abrindo as portas para 200 meninas e mulheres a partir dos 13 anos de idade

Nesta sexta-feira (8), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Educação e Esportes, em consonância com as diretrizes do Ministério do Esporte, inaugurou o primeiro Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino (CDFF) do estado de Pernambuco. Coordenado pela Secretaria Executiva de Esportes, o local tem como sede o Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem. O projeto está alinhado à política do Ministério do Esporte em relação ao desenvolvimento do Futebol Feminino e faz parte da campanha do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina em 2027.

O CDFF tem como objetivo "incentivar, desenvolver e democratizar o acesso à formação esportiva na modalidade de futebol para crianças, jovens e adultos, garantindo, com qualidade, o direito constitucional ao esporte e promovendo a descoberta de novos talentos".

"A celebração do Dia da Mulher é um momento para reconhecermos as conquistas alcançadas até aqui, mas também para refletirmos sobre os desafios que ainda enfrentamos. Nosso compromisso, no Governo de Pernambuco, é garantir políticas públicas que verdadeiramente possam melhorar a vida das mulheres pernambucanas, proporcionando-lhes igualdade, justiça social e respeito", destacou Raquel Lyra, governadora do estado.

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino de Pernambuco tem como meta atender a 200 meninas com idades a partir de 13 anos até a idade adulta. A iniciativa será dividida em turmas para sub-15, sub-17, sub-20 e 20+. As atividades ocorrerão nos turnos da manhã, tarde e noite, três vezes por semana, sendo dois dias no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont e um na Arena de Pernambuco. O transporte para a Arena será providenciado pelo projeto. As inscrições para o CDFF estão abertas e são feitas exclusivamente online através do Instagram do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont @psantosdumont.

"Nosso objetivo é trabalhar tanto a parte técnica da modalidade quanto a preparação física, psicológica e nutricional. Queremos proporcionar um ambiente propício não apenas para a iniciação esportiva no futebol feminino, mas também para o desenvolvimento e potencialização das que desejam se tornar atletas", enfatizou Luciano Leonidio, secretário executivo de Esportes.

O Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino de Pernambuco é o primeiro projeto desse formato em todo o Norte-Nordeste e apenas o segundo no Brasil. O Ministério do Esporte lançou o primeiro Centro dessa iniciativa no final do ano passado, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

