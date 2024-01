A- A+

TÊNIS Primeiro dia do circuito de tênis Rota do Sol no Recife tem vitórias de pernambucanos; confira O torneio é visto como o primeiro passo para o Campeonato Brasileiro, já que soma pontos para o ranking nacional

Neste sábado (20), ocorreu o primeiro dia de jogos da quarta etapa do circuito de tênis Rota do Sol, que acontece no Recife Tênis Clube, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da cidade. Ao todo, foram realizadas 53 partidas nas categorias 12,14,16 e 18 anos, masculino e feminino, do torneio que é visto como o passo inicial para o Campeonato Brasileiro, já que soma pontos para o ranking nacional. Na estreia na capital pernambucana em 2024, jogadores do Estado mostraram a que vieram e saíram com vitórias importantes na busca pelo título.

A primeira pernambucana a vencer no torneio nessa estreia foi Beatriz Paz, na categoria até 14 anos feminina. Ela bateu a tenista Rafaela Andrade, no Rio Grande do Norte, por 2 sets a 0. Outra atleta de Pernambuco que abrilhantou a quadra foi Mariana Costa, na mesma categoria que a conterrânea. Ela venceu Maria Lima, do Rio de Janeiro, também por 2 sets a 0.

No masculino, Fabrício dos Santos, pernambucano que pertence à categoria até 16 anos, superou o paranaense Enzo Yaviku, por 2 sets a 1. Na mesma modalidade, Edy Oliveira desfilou contra Fernando Chaluv, da Paraíba, e o venceu or 2 sets a 0. Esse placar foi repetido na vitória de Eunando Azevedo, de Pernambuco, sobre Lucas Salsino, de São Paulo.

"O primeiro dia terminou com sucesso total. A infraestrutura está muito boa e a estrutura do Recife Tênis Clube é muito boa e ajuda muito para um evento desse porte. Para domingo, já entram alguns dos principais cabeças de chave e alguns jogos de segunda rodada. Estamos muito satisfeitos e está sendo um sucesso. Só no primeiro dia foram 11 estados representados. Imaginamos que, ao todo, tenhamos em torno de 15 a 16 estados representados, o que é um recorde. O circuito está muito mais forte do que nos anos anteriores", disse o vice-presidente técnico da Federação Pernambucana de Tênis (FPT), Paulo Roma.



Ao todo, 140 atletas participam da quarta etapa do Rota do Sol. Nesta mesma edição, a competição já pasosu por Fortaleza (CE), Natal (RN) e Campina Grande (PB). Neste domingo (21), estão marcadas mais 50 partidas de primeira e segunda rodadas. O torneio segue até a terça-feira (23).

