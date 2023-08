A- A+

Xadrez Primeiro Festival Pernambucano de Xadrez ocorre neste fim de semana Evento tem programação no Recife e no Cabo de Santo Agostinho

De sexta-feira (25) a domingo (27), as cidades do Recife e do Cabo de Santo Agostinho sediam um evento que tem como objetivo difundir e incentivar a prática do xadrez em Pernambuco e estados vizinhos. O 1º Festival Pernambucano de Xadrez - Taça Henrique Mecking ocorre no Colégio Boa Viagem e no Shopping Costa Dourada e vai distribuir mais de R$ 2 mil em prêmios. Destaque para a participação de Henrique Costa Mecking, o Mequinho, considerado um dos maiores enxadristas brasileiros de todos os tempos.

A programação do evento no Recife ocorre na sexta-feira e no sábado, à noite. Já no domingo (27), à tarde, o Festival terá lugar no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho. Nesse dia, a programação será formada por palestra e sessão de autógrafos, seguidas por sete rodadas de torneio rápido 10+5. Mais informações sobre a programação abaixo.

Os interessados em participar do Festival Pernambucano de Xadrez podem se inscrever pelo site da Academia da Mente. Os melhores colocados nos torneios que serão realizados nos três dias de evento receberão prêmios em dinheiro, troféu, medalha e livro autografado.

Programação

Sexta (25) – Colégio Boa Viagem, Recife

18h - Cerimônia de Abertura, noite de autógrafos e registro fotográficos

19h - Torneio relâmpago 3+2 (round robin) + Certificado de participação

Sábado (26) – Colégio Boa Viagem, Recife

18h - Palestra, noite de autógrafos e registro fotográficos

19h - Simultânea + Certificado de Participação

Domingo (27) – Shopping Costa Dourada

12h30 - Cerimônia de abertura com venda de livros;

13h - Momento para autógrafos e registros fotográficos;

14h - Início da partida rápida às 14h. As rodadas acontecerão em sequência.

Mais informações

Academia da Mente

Telefone: (81) 99707-5625 (WhatsApp)

