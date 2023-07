A- A+

Copa do Mundo Feminina Autora do primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo, Ary Borges teve início de carreira no Sport A maranhense de 23 anos vestiu a camisa rubro-negra entre 2017 e 2018 e conquistou dois títulos

O primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo feminina de 2023, na partida de estreia contra o Panamá nesta segunda-feira (24), saiu da cabeça de Ary Borges. A maranhense de 23 anos começou a se destacar com a camisa do Sport.

Ary está no seu primeiro Mundial. Ela fez a categoria de base no Centro Olímpico de São Paulo e chegou em 2017 na capital pernambucana para defender o Sport.

A passagem da meio-campista pelo Leão durou duas temporadas e ela conquistou o bicampeonato pernambucano (2017-18). Ao todo, foram 24 jogos e seis gols marcados.

As primeiras convocações de Ary Borges foram para o sub-20 da Seleção brasileira enquanto defendia o Sport. Ela disputou a Copa do Mundo da categoria em 2018, na França.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Sport lembrou da antiga jogadora do clube. "Tem campeã pernambucana fazendo o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo! Parabéns, Ary Borges. Pra cima, Seleção!", publicou.

Após dois anos no Sport, Ary passou por São Paulo e Palmeiras. Em 2023, a brasileira se transferiu para o Racing Louisville FC, dos Estados Unidos.

