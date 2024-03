A- A+

Copa do Brasil Primeiro jogo do Fortaleza desde atentado sofrido é interrompido por falta de condições do gramado A partida do Leão do Pici contra o Fluminense-PI, pela primeira fase da Copa do Brasil, será completada nesta segunda-feira (4)

O primeiro jogo do Fortaleza desde o atentado sofrido após o duelo contra o Sport na Copa do Nordeste não teve final. Neste domingo (3), o Leão do Pici visitou o Fluminense do Piauí e a partida foi interrompida no intervalo devido à falta de condição do gramado no estádio Lindolfo Monteiro.

O segundo tempo do confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil está marcado para ser realizado às 15h desta segunda-feira (4), no mesmo local.

Antes do duelo, o gramado do Lindolfo Monteiro já aparentava péssimas condições de jogo. Durante o primeiro tempo, a chuva em Teresina apertou e a arbitragem decidiu interromper o duelo.

Essa partida já tinha sido adiada pela CBF em função do ataque sofrido pela delegação do Fortaleza contra o Sport. Quem avançar, vai encarar o Retrô na segunda fase da competição.

O Sport tem compromisso no estádio Lindolfo Monteiro nesta semana. O Leão vai encarar o Altos-PI nesta quarta-feira (6), pela Copa do Nordeste.

