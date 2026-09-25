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BASQUETE Primeiro MVP da história da NBA, Bob Pettit morre aos 93 anos NBA elogiou ala de 2,06m 'por elevar padrão de excelência ao ser primeiro jogador a alcançar 20.000 pontos e primeiro a vencer quatro vezes o prêmio de MVP do All-Star Game'

Bob Pettit, o primeiro jogador de basquete a receber o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA, faleceu aos 93 anos, informou nesta quinta-feira a Universidade Estadual da Louisiana (LSU), sua alma mater.



Selecionado onze vezes para o All-Star Game e aposentado como o maior pontuador da história da NBA em sua época, Pettit levou o St. Louis Hawks a conquistar o campeonato da NBA contra o Boston Celtics em 1958.

No decisivo sexto jogo, ele marcou 50 pontos na vitória por 110 a 109 dos Hawks, franquia atualmente sediada em Atlanta que não voltou a conquistar o título da NBA.

Pettit foi eleito MVP em 1956 e novamente em 1959, e entrou para o Hall da Fama do Basquete em 1971, sendo reconhecido como um "verdadeiro gigante do esporte".





Em um comunicado, a NBA elogiou o ala de 2,06m "por elevar o padrão de excelência ao ser o primeiro MVP da liga, o primeiro jogador a alcançar 20.000 pontos e o primeiro a vencer quatro vezes o prêmio de MVP do All-Star Game".

A LSU anunciou que seu ex-aluno faleceu na quarta-feira, sem divulgar detalhes sobre a causa da morte.

Em um comunicado, a instituição destacou que Pettit "estabeleceu padrões difíceis de igualar no basquete profissional" e elogiou "sua técnica refinada e sua força, que o tornavam extremamente difícil de ser parado".

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