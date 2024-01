A- A+

TÊNIS Primeiro passo para Campeonato Brasileiro, circuito de tênis Rota do Sol chega ao Recife Capital pernambucana é quarta etapa do circuito; Fortaleza, Natal e Campina Grande foram destinos anteriores

A quarta etapa do circuito de tênis Rota do Sol começa às 8h deste sábado (20), no Recife Tênis Clube (RTC), situado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. Ao todo, o evento tem seis etapas e é visto pelos participantes como o "primeiro passo" rumo ao Campeonato Brasileiro da modalidade, uma vez que gera pontuação para o ranking nacional. O circuito se estende até meio-dia da próxima terça-feira (23).

Fortaleza (CE), Natal (RN) e Campina Grande (PB) foram, respectivamente, as cidades que receberam as etapas anteriores.

Os 140 atletas participantes do Rota do Sol estão divididos entre as categorias de 10, 12, 14, 16 e 18 anos, tanto em equipes femininas quanto masculinhas. Esse, aliás, é o maior número de inscritos entre as seis etapas totais.

Vice-presidente técnico da Federação Pernambucana de Tênis (FPT), Paulo Roma exalta o viés regional do evento e a chance de troca de experiências pessoais e esportivas entre os participantes.

"Esses torneios têm muita importância, principalmente porque são regionais, dando oportunidade para atletas de todo o país. Apesar de ser no Nordeste, vários atletas do Centro-Oeste, Sul e Sudeste participam. Acaba sendo uma confraternização com troca de experiências entre crianças e adolescentes. São atletas de outras regiões com bagagens diferentes em contato. Isso é muito bacana. Tem uma troca de experiência entre atletas, professores e técnicos", afirma.

O vice-presidente também frisa o papel do evento como preparatório para a disputa nacional.

"Por ter várias etapas, tem uma pontuação boa e isso aí já ajuda muito. Começa com os pontos regionais e vai acumulando para os torneios maiores", diz.

