FUTEBOL Primeiro turno do Brasileirão: líder a 13 pontos, Z4 aberto e cinco candidatos ao G6; veja raio-x Athletico x Cuiabá jogam nesta terça-feira para fechar oficialmente a primeira metade do campeonato

Com o complemento da 19ª rodada nesta segunda-feira, o Brasileirão fica a um jogo (Athletico x Cuiabá, na terça) de encerrar oficialmente seu primeiro turno. O líder Botafogo vai para a segunda metade do campeonato com 13 pontos de distância para segundo colocado, enquanto a disputa por vagas na Libertadores e a da fuga da zona de rebaixamento seguem bem abertas. Veja raio-x:

São 47 pontos do Botafogo, no melhor primeiro turno da história. O Palmeiras bateu o Cruzeiro nesta segunda-feira (1 a 0) e virou vice-líder, com 37, a 13 do alvinegro.

Completam o G6, na ordem, Grêmio (33), Flamengo (32), Bragantino (32) e Fluminense (31).

Nesta terça-feira, Athletico ou Cuiabá podem ultrapassar o Fluminense. Basta uma vitória simples a um deles, que têm 28 pontos. Um empate mantém o tricolor no G6.

Alem de Athletico e Cuiabá, outros três times aparecem a menos de seis pontos do G6: São Paulo (27), Atlético-MG (27) e Fortaleza (26).

A briga contra o rebaixamento segue completamente aberta. O Bahia é o primeiro fora do Z4, com os mesmos 18 pontos do Santos, primeiro na zona de rebaixamento. O Goiás, com 22, se distanciou.



Vice-lanterna, o Vasco chegou aos 13 pontos ao empatar com o Bragantino nesta segunda-feira. Chegou aos 13 pontos, contra 14 do Coritiba, 18º.

O cruz-maltino têm um jogo a menos. Justamente contra o lanterna América-MG, que tem 10 pontos.

Além de América-MG x Vasco, Corinthians x Grêmio é outro jogo ainda não realizado (e marcado) do primeiro turno.

