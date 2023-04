A- A+

Futebol Primo de Igor, atacante Edson Cariús comenta publicação do Sport defendendo o lateral Além do parentesco, atletas também atuaram juntos no ínicio de carreira, no Iguatu

Nesta terça-feira (18), o Ministério Público de Goiás (MPGO) deflagrou a operação "Penalidade Máxima" para cumprir mandados de prisão preventiva contra envolvidos na manipulação de resultados de jogos de futebol. Um dos alvos de busca e apreensão foi o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport. Na publicação em que o clube rubro-negro declarou apoio e confiança ao atleta, Edson Caríus, primo de Igor, também se manifestou a favor do atleta.

"Quem conhece sabe o homem de caráter que você é meu irmão, exemplo de profissional e cidadão.

Jamais estarás sozinho e tenho certeza que você vai provar pra todo mundo que não és esse tipo de pessoa. Bora ser campeão", publicou o atacante Edson Caríus.

Além do parentesco, Igor e Edson jogaram juntos no início da carreia de ambos. Naturais de Cariús, no Ceará, iniciaram profissionalmente no Iguatu, clube de cidade vizinha, em 2012. Em seguida, também atuaram juntos no Barbalha, Quixadá, Coruripe e CRB.

Destaque do Ferroviário-CE em 2018 e 2019, as boas atuações de Edson o levaram ao Fortaleza. No Leão do Pici, o atacante não conseguiu ter o mesmo rendimento e foi emprestado algumas vezes até o final do contrato. Atualmente o atleta defende o Tacuary, equipe do Paraguai, que disputa a primeira divisão local e a Copa Sul-Americana.

No Sport, Igor Cariús tem 21 jogos disputados em 2023, com um gol marcado. Mesmo investigado, o atleta seguiu viagem com a delegação rubro-negra para o Ceará, onde a equipe enfrenta a equipe de mesmo nome, quarta (19), no Castelão, pelo duelo de ida da final da Copa do Nordeste.

