Neymar Primogênito de Neymar, Davi Lucca ganhou três irmãs em 1 ano e 9 meses; veja os herdeiros do craque Bruna Biancardi deu à luz caçula do atacante do Santos, Mel, neste sábado

Nasceu na madrugada deste sábado a segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi. A influenciadora deu à luz em São Paulo, horas após o primeiro aniversário de Helena, filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly. Neymar e Bruna foram à festa de Helena, em Jundiaí, no interior do estado.

Em menos de um dia, Neymar festeja um ano da filha Helena e o nascimento de Mel

Mel: Maternidade de luxo em que caçula de Neymar e Bruna Biancardi nasceu tem 'camarote' e até adega; veja fotos

Mel nasceu de madrugada, no São Luiz Star, no Itaim Bibi. Bruna teve rompimento da bolsa e precisou passar por uma cesárea. A influenciadora já havia dado à luz na maternidade de luxo à primeira filha com o jogador, Mavie, nascida em 6 de outubro de 2023.

Em um ano e 9 meses, o primogênito do atacante do Santos, Davi Lucca, ganhou três irmãs. O rapaz de 13 anos é fruto de uma relação de Neymar com a amiga de longa data Carol Dantas. Ele tem, do lado da mãe, mais um irmãozinho: Valentim, filho de Carol com Vinicius Martinez.

Embora more na Europa com a mãe o padrasto, Davi Lucca não raro aparece em postagens nas redes sociais durante momentos de carinho e brincadeiras com as irmãs.

Bruna Biancardi anunciou a segunda gestação no dia 25 de dezembro de 2024, durante a celebração do Natal.

Neymar foi liberado do treino deste sábado para estar com a filha. O Santos folga neste domingo. O jogador pode voltar a trabalhar no início da próxima semana.

O Santos só voltará a campo para enfrentar o Palmeiras. O jogo deve ocorrer no dia 13 de julho, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Brasileirão.

