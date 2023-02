A- A+

Futebol Priorizando Estadual pensando em vaga na Série D 2024, Santa Cruz encara o Petrolina Tricolor é o atual sexto colocado do Pernambucano e, se a competição acabasse hoje, não teria vaga no próximo nacional - a não ser em caso de acesso À Série C

Enquanto a Série D não começa, o técnico Ranielle Ribeiro definiu que o Campeonato Pernambucano será o foco do Santa Cruz neste primeiro semestre. A competição estadual garante uma vaga na quarta divisão em 2024, caso o Tricolor não consiga o acesso no fim do ano. Para isso, a equipe só pode terminar a primeira fase abaixo de uma das equipes que estão em divisão igual ou inferior - Náutico (Série C) e Sport (Série B) são exceções. Na sexta posição, com sete pontos, a Cobra Coral está abaixo de Retrô (2º), Porto (4º) e Afogados (5º), o que no momento complicaria a situação no nacional. Com o cenário delicado, o clube visita o Petrolina, nesta quarta (1º), às 20h, no Paulo Coelho, pela sétima rodada.

“Nosso primeiro objetivo é entregar o calendário que nós recebemos. Os jogadores são sabedores disso, a comissão técnica também. Nós temos que entregar para o Santa Cruz a condição de disputar a Copa do Nordeste e a vaga na Série D”, afirmou o técnico Ranielle Ribeiro.

Para o confronto, a tendência é que o atacante Pipico já comece como titular. Acionado no decorrer da partida anterior, contra o Maguary, no Arruda, ele é o mais cotado para substituir o centroavante Michel Douglas, com dores na perna esquerda. Outro atleta da posição, Dagson, pediu desligamento da equipe, assim como o goleiro Matheus Inácio.

O Santa Cruz está invicto no Estadual, com uma vitória e quatro empates. O Petrolina, por outro lado, tem dois empates, duas derrotas e apenas um triunfo, no jogo mais recente, contra o Belo Jardim.

Ficha técnica

Petrolina

Alan; Denner, Mailson, Heverton e Igor Tavares; Kiko, Vinicinho, Eduardo e Acauã; Emerson Galego e Everton Felipe. Técnico: William Lima

Santa Cruz

Geaze; Tharlles, Ítalo Melo, Yan Oliveira e Ian Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur Santos e Anderson Ceará; Dayvid, Pipico e Lucas Silva. Técnico: Ranielle Ribeiro

Local: Paulo Coelho (Petrolina/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

Transmissão: Nosso Futebol e One Football

