A- A+

Santa Cruz Priorizando Estadual, Santa Cruz pode poupar contra o Ferroviário na Copa do Nordeste O técnico Ranielle Ribeiro não cravou time totalmente reserva pela importância do jogo para a classificação no Nordestão

O Santa Cruz tem uma semana de jogos decisivos. Nesta quarta-feira (08), o Tricolor do Arruda encara o Ferroviário, pela Copa do Nordeste, e no sábado (11) tem o clássico contra o Sport, pelo Estadual.

De acordo com o técnico Ranielle Ribeiro, a prioridade do Santa Cruz é o Pernambucano, que garante vaga em competições na próxima temporada. No entanto, ele não cravou se vai usar um time todo reserva pelo Nordestão por considerar o jogo importante.

"Vamos pontuar. Ver se tem algum atleta que está com algum incômodo e que não está conseguindo se recuperar. Vai se gerar uma condição de priorizar o jogo do Pernambucano, que é o objetivo principal. Mas eu vejo esse jogo contra o Ferroviário de suma importância para nossa classificação. Então é ter o melhor diagnóstico sobre essa condição", afirmou o treinador.

Um desfalque certo para o confronto contra o Ferroviário é o zagueiro Alemão, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo.

Situação do Santa Cruz nas competições

Pernambucano

O Santa Cruz é o sétimo colocado do Campeonato Pernambucano com oito jogos disputados. Além de estar fora do G6, a Cobra Coral está atrás o Central, que tem a segunda melhor campanha das equipes sem divisão e está garantindo vaga na Série D de 2024. A Patativa tem 14 pontos em dez partidas.

Os jogos que restam no Estadual são contra Sport, Central, Belo Jardim e Íbis.

Copa do Nordeste

No Regional, o Santa Cruz está na quinta posição, com oito pontos e um jogo a menos que a maioria do grupo. São dois pontos de diferença para Náutico e Sergipe, que estão no grupo de classificação.

Depois do Ferroviário, o Tricolor encara Sport e Fortaleza para fechar a primeira fase da competição.

Veja também

Neymar Ex-jogador campeão do Mundo pela França comemora lesão de Neymar: "Insuportável com seus dribles"