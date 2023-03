Probabilidade de Juba seguir no Sport é "muito baixa", garante empresário

A- A+

Mais uma vez destaque do Sport em uma partida na temporada, Luciano Juba pode estar com os dias contados na Ilha do Retiro. Já podendo assinar um pré-contrato com outros clubes, a joia rubro-negra tem chamado a atenção de equipes do Brasil e do exterior, e a renovação com o Leão está distante de acontecer. A informação foi repassada pelo empresário do camisa 46, Rafael Normande, à reportagem.

De acordo com o agente, as propostas que Juba tem recebido estão distantes da realidade atual do Sport. "Hoje, a probabilidade dele renovar com o clube é muito baixa. Não se trata apenas da questão financeira, mas também de projeto de carreira. Ele tem recebido propostas de times da Série A, da Rússia, China, Portugal, Emirados. Então, fica difícil para o Sport equiparar ou brigar", detalhou.

"O jogador tem a vontade de sair, mas desde que o clube receba algo. Ele ama o clube, não quer que o Sport fique sem receber nada. E já tem equipe da Série A interessada conversando com o Sport sobre a situação dele. Alguns, de fora, falam diretamente comigo, é uma coisa comum", completou.

Depois de brilhar no ano passado, Juba caminha para uma nova temporada de sucesso no Leão. Em 14 jogos, já soma sete gols e seis assistências, sendo o principal nome da equipe leonina em 2023 até o momento. Não à toa, após deixar sua marca em duas oportunidades contra o Íbis, o atleta viu o técnico Enderson Moreira voltar a fazer lobby por sua permanência.

"Claro que tem o perigo (dele sair), ele não renovou o contrato, é um direito dele. Mas, se eu pudesse dar um conselho, diria que seria interessante ele terminar a temporada aqui", pontuou.

"Se não renovar, (a ideia) é utilizá-lo até o último dia. É um menino que não demonstra em momento algum nenhum tipo de má vontade. Você vê ele dando pique até a última gota", elogiou o treinador.

Ciente que seria difícil segurar Juba por muito tempo, a ideia do Sport é ter o jogador de 23 anos, pelo menos, até o final do ano, participando da Série B do Brasileiro. Contudo, o clube também se prepara para uma possível saída de seu destaque.

"É claro que se ele sair, a gente está atento ao mercado, atento a jogadores do elenco que possam fazer essa função. A gente pode perder por um lado, tentar ganhar com outras características. A gente não pode ficar lamentando muito as saídas porque são normais, são coisas que acontecem com grandes clubes", reforçou Enderson.

