Problemas de Daniel Alves na Justiça travam patrimônio e pagamento de fiança

Condenado a quatro anos e meio de prisão num caso de estupro, Daniel Alves tem de pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões, na cotação atual) para sair em liberdade provisória, após a Justiça de Barcelona ter acatado o pedido do brasileiro. Astro do futebol, o ex-atleta recebeu quantias milionárias para jogar por clubes como o Barcelona. No entanto, outros problemas do brasileiro na justiça travaram parte do seu patrimônio e complicaram, por consequência, a quitação da fiança.

O patrimônio do jogador estava em jogo com bloqueio nas contas e cobranças de bancos, revelou o portal UOL em janeiro deste ano. Tudo começou em agosto passado, quando Daniel Alves virou alvo de uma ação por não pagamento de pensão alimentícia. Dinorah Santana, ex-mulher de Daniel, acionou a Justiça no Rio, cobrando do brasileiro R$ 13 milhões em pensão devida desde 2022 aos dois filhos, Daniel e Vitória.

O jogador não estaria conseguindo acesso a duas contas bancárias para pagar a fiança, já que está impedido de movimentar parte de seu patrimônio em função da disputa judicial com Dinorah. A defesa da mulher afirmou ao ge que o bloqueio dos bens está limitado ao valor desta ação de alimentos.

A movimentação no processo bloqueou cerca de R$ 7 milhões das contas bancárias do ex-atleta, além de 30% do que Daniel Alves recebe do São Paulo pelo acordo para o pagamento dos salários atrasados (após a rescisão, em setembro de 2021, a diretoria tricolor se comprometeu a pagar 60 parcelas de pouco mais de R$ 400 mil por mês, totalizando cerca de R$ 24 milhões).

No entanto, ainda de acordo com a reportagem do UOL, esse bloqueio de valores não é o único problema judicial para Daniel Alves no Brasil. Isso porque ele também era alvo, pelo menos até janeiro, de uma cobrança de R$ 550 mil do Banco Safra, por um empréstimo feito a uma de suas empresas, que ocasionou uma busca e bloqueio em suas contas, onde foram encontrados R$ 77 mil.

Daniel Alves também abriu um processo contra um ex-sócio pedindo a devolução de R$ 3 milhões dos seus bens que compõem seu patrimônio. De acordo com o brasileiro, esse montante estariam em posse do acusado. Na ocasião, o ex-jogador alegou não ter condições de arcar com os custos processuais. O juiz responsável pelo caso também considerou que não foram apresentadas evidências suficientes para isentar Daniel Alves do pagamento dos valores, disse o UOL, em janeiro.

Qual é a fortuna de Daniel Alves?

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o patrimônio total de Daniel Alves é estimado em 60 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões, na cotação atual).

Quanto Daniel Alves ganhava no Pumas?

Segundo o portal espanhol, o Pumas, último clube de Daniel Alves, pagava um salário de 300 mil euros (R$ 1,6 milhão) por mês. Além disso, no Barcelona, time em que ele passou nove anos de sua carreira, o brasileiro teria ganho cerca de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) anuais. Fora as outras equipes em que o lateral atuou e pagavam salários atrativos ao atleta.

Quanto Daniel Alves ganha do São Paulo?

Daniel Alves também recebe um valor mensal altíssimo do São Paulo, clube que ele fez parte entre 2019 e 2021. Na quebra de contrato, o clube, que tinha uma dívida enorme com o ex-lateral, assumiu com ele um acordo que hoje drena em R$ 450 mil mensais. O acordo segue até o final de 2025.

O brasileiro aproveitou a sua paixão pela moda e abriu uma loja de roupas em Barcelona, a DM3 Fashion Moda, lançou a sua própria marca de óculos, Bam Bam, e criou Treendbam Look Society, para a comercialização de roupas e calçados. Por fim, o ex-jogador inaugurou uma rede de restaurantes, a Alquimia Fogo, que encerrou seu funcionamento durante a pandemia da COVID-19.

Segundo o UOL, em São Paulo, as atividades empresariais de Daniel Alves são maiores comparados ao mercado espanhol. Apenas no território paulista, o brasileiro está associado a 14 empresas, constituídas entre 2016 e 2022. O capital declarado de todas elas é de pouco mais de R$ 7 milhões.

Entrega de passaportes, fiança de R$ 5,4 milhões: veja condições impostas pela Justiça para soltar Daniel Alves e leia decisão

Qual o valor da dívida de Daniel Alves?

No entando, Daniel Alves foi acumulando prejuízos financeiros durante todo o processo de estupro. Ainda de acordo com o UOL, o brasileiro deixou de receber R$ 36 milhões entre salários do Pumas, direitos de imagem, acordos publicitários e a não renovação do contrato de fornecimento de material esportivo com a Adidas.

Além disso, Daniel Alves possui dívidas fiscais já registradas na Espanha no valor de R$ 12,5 milhões.

