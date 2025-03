Procura-se "camisa 9": lesões e má fase fazem Dorival "abrir mão" de centroavante na seleção

A- A+

Dorival Júnior surpreendeu nesta quinta-feira ao não convocar nenhum centroavante de ofício para os compromissos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Para o setor ofensivo, o treinador chamou apenas jogadores que atuam pelos lados do campo: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid).



Pedro, do Flamengo, teoricamente seria o "dono" da camisa 9. O jogador do Flamengo, porém, ainda se recupera de grave lesão no joelho. Amargando o banco de reservas no Real Madrid, o ex-palmeirense Endrick deixou de ser considerado nas últimas convocações, que trouxe Igor Jesus, do Botafogo, como a referência na função.

O início ruim de temporada do time carioca pode ter sido determinante para a ausência do atleta na lista desta quinta-feira.



A lista de pré-convocados com 52 nomes divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última semana também carecia de jogadores de centroavantes.

Além de Endrick e Igor Jesus, apenas Yuri Alberto, do Corinthians, aparecia entre os 16 listados para o ataque.

Ao ser questionado sobre a ausência jogadores para a posição, Dorival afirmou que a seleção está bem servida de atletas com alta capacidade de definição, e citou João Pedro, do Brighton, como um nome que pode atuar na posição



"Se nós buscarmos nome a nome, João Pedro já desempenhou a função de 9 na seleção e no seu clube. Tem um perfil interessante, consegue flutuar e se projetar na área. Quero uma equipe com movimentação e mobilidade, que não fiquemos posicionais. Qualquer nome que for a campo, teremos homens de definição", disse o treinador, em coletiva nesta quinta-feira.



Desde a Copa de 2022, já foram chamados para a seleção brasileira dez jogadores que atuam como centroavantes ou que podem exercer a função: Endrick, Evanilson, Gabriel Jesus, Igor Jesus, João Pedro, Matheus Cunha, Pedro, Richarlison, Vitor Roque e Yuri Alberto.



Com o retorno de Neymar, convocado entre os meio-campistas, existe a possibilidade de Dorival fazer um esquema com um falso 9. Ou seja, sem um homem de referência no ataque, apostando na dinâmica entre atacantes para a criação de jogadas.

A posição ganhou notoriedade com Messi, quando o argentino era treinado pelo espanhol Pep Guardiola no Barcelona.



O próprio Neymar pode atuar como falso 9, recuando à faixa central para municiar os pontas.

Neste cenário, Vini Jr, Raphinha e Rodrygo brigariam por duas vagas no ataque. Existe ainda a possibilidade de Dorival encaixar os quatro, exigindo do setor defensivo alto poder marcação.

