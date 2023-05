A- A+

Sport Procuradoria do STJD pede suspensão de 30 dias para Cariús, do Sport, e mais sete atletas A solicitação será julgada nas próximas horas pelo presidente do Tribunal, Otávio Noronha

Dando sequência às investigações da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), a Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou, nesta segunda-feira (15), um pedido de suspensão preventiva para oito jogadores. Entre eles, o lateral-esquerdo do Sport, Igor Cariús. A petição se baseia no segundo indiciamento da operação, onde sete jogadores foram acusados de participar das manipulações de resultados.

A solicitação será julgada pelo presidente do Tribunal, Otávio Noronha. Caso ele acate o pedido, os atletas terão que cumprir uma suspensão de 30 dias. Com isso, Igor Cariús, que vinha sendo relacionado normalmente no Sport, já não poderia entrar em campo nesta quarta-feira (17), pelo duelo de ida da Copa do Brasil, contra o São Paulo, na Ilha do Retiro.

Fora Cariús, os outros sete jogadores na lista são: Eduardo Bauermann, do Santos, Moraes, ex-Juventude e atualmente no Aparecidense-GO, Gabriel Tota, também ex-Juventude e agora no Ypiranga-RS, Paulo Miranda, ex-Juventude e ainda com contrato com o Náutico, Matheus Phillipe Coutinho Gomes, do Ipatinga e ex-Sergipe, Fernando Neto, do São Bernardo e ex-Operário, além de Kevin Lomonaco, do Bragantino.

A reportagem procurou o departamento jurídico do Sport, mas não obteve contato até a publicação desta matéria.

Além do confronto de ida com o São Paulo, durante o tempo suspenso Cariús também não atuaria no duelo de volta, no Morumbi, no próximo dia 01. Ademais, o lateral-esquerdo do Sport também perderia pelo menos seis compromissos do Rubro-negro na Série B (Botafogo-SP, Criciúma, ABC, Londrina, Avaí e Ponte Preta).

