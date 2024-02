A- A+

Futebol Procuradoria do STJD solicita que Sport jogue sem presença de rubro-negros durante Nordestão O pedido será avaliado pelo presidente do STJD, José Perdiz, nos próximos dias

O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Piacente, solicitou ao tribunal, nesta quinta-feira (22), que a torcida do Sport seja afastada dos estádios durante a participação do time nesta edição da Copa do Nordeste. O pedido será avaliado pelo presidente do STJD, José Perdiz, nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo jornalista Athos Moura, do O Globo.

A medida foi tomada por Ronaldo Piacente depois que o ônibus que transportava a delegação do Fortaleza foi atacada por integrantes de uma uniformizada do Sport, após o confronto entre os times na última quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco. Na ocasião, seis atletas tricolores tiveram que ser levados ao hospital com ferimentos.

Segundo o procurador, a solicitação pode ser revista quando os responsáveis pelo ato forem identificados. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, 80 a 100 criminosos estiveram envolvidos no atentado.

"Ainda não temos a informação se foram organizadas. A polícia ainda não os identificou. Depois, a depender do que vamos receber de informações da investigação, podemos reavaliar", afirmou Piacente à reportagem do O Globo.

Válido para competições organizadas pela CBF, o pedido é para que o Sport atue em casa com os portões fechados e que a torcida rubro-negra não possa apoiar o clube na posição de visitante. Assim, no Estadual os rubro-negros estariam liberados para frequentar os estádios.

Também nesta quinta-feira, o Ministério Público do Ceará (MP-CE) informou que estuda barrar os torcedores do Leão em jogos do clube em solo cearense, "ate que os incidentes sejam elucidados".

