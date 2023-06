A- A+

Futebol Procuradoria vê punições brandas, e Cariús pode ser julgado novamente pelo STJD Além do lateral-esquerdo do Sport, outros 14 atletas devem voltar ao Pleno durante o mês de junho

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) optou por recorrer das sanções impostas pelo órgão a 15 jogadores envolvidos na Operação Penalidade Máxima II, do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Assim, a expectativa é que o lateral-esquerdo do Sport, Igor Cariús, seja julgado mais uma vez.

A Procuradoria entende que as punições impostas aos atletas foram brandas. Até por isso, a tendência é que os jogadores envolvidos voltem a ser julgados pelo STJD ainda durante o mês de junho.

Além de Igor Cariús, outro jogador absolvido foi Allan Godói, ex-Sampaio Corrêa. No caso do atleta do Sport, ele é investigado após o MP-GO ter encontrado conversas entre o lateral e um apostador em um aplicativo de mensagem. Na ocasião, atuando pelo Cuiabá, Cariús, teria sido pago para receber um cartão amarelo contra o Ceará, em outubro, pelo Brasileirão.

Até o momento, quatro jogadores foram banidos do futebol: são eles Romário (ex-Vila Nova), Gabriel Tota (Ypiranga-RS), Matheus Gomes (sem clube) e Ygor Catatau (atualmente no Sepahan, do Irã).

Confira todos os atetas que foram julgados e punidos pelo STJD:

Marcus Vinícius (Romário, ex-Vila Nova): banimento e multa de R$ 25 mil

Gabriel Domingos (ex-Vila Nova): 720 dias e R$ 15 mil

Moraes (Aparecidense-GO): 760 dias e R$ 55 mil

Gabriel Tota (Ypiranga-RS): banimento e R$ 30 mil

Paulo Miranda (sem clube): 1.000 dias e R$ 70 mil

Eduardo Bauermann (Santos): 12 jogos

Igor Cariús (Sport): absolvido

Fernando Neto (São Bernardo): 380 dias e R$ 15 mil

Matheus Gomes (sem clube): banimento e R$ 10 mil

Kevin Lomónaco (Bragantino): 380 dias e R$ 25 mil

Allan Godói hoje no Operário (PR): absolvido

André Queixo - hoje no Nam Dinh (Iraque): multa de R$ 50 mil

Mateusinho - hoje no Cuiabá (MT): 720 dias, multa de R$ 50 mil

Paulo Sérgio - hoje no Operário (PR): 720 dias, multa de R$ 70 mil

Ygor Catatau - hoje no Sepahan (Irã): banimento, multa de R$ 70 mil

Veja também

Futebol Internacional Depois de Benzema, Al-Ittihad está perto de anunciar Kanté