Futebol 'Procure outra equipe', teria dito técnico do PSG que dispensou Neymar Mal-estar entre Neymar e Luis Enrique começou quando treinador comunicou brasileiro que não incluiria na equipe para pré-temporada no Japão

Antes de sua transferência para o Al-Hilal, Neymar recebeu um duro golpe pessoalmente do treinador do Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique. O técnico espanhol informou ao jogador que não teria mais espaço na equipe parisiense, conforme revelado pelo L'Équipe neste domingo.

Luis Enrique e Neymar compartilharam uma história de três anos juntos no Barcelona antes de se reunirem no PSG em julho de 2023. No entanto, a relação entre os dois azedou rapidamente, culminando em uma dispensa direta por parte do treinador.

O mal-estar entre Neymar e Luis Enrique começou quando o treinador comunicou ao brasileiro que não o incluiria na equipe para a pré-temporada no Japão. No mesmo dia, veio a instrução clara: "procure outra equipe".

Os problemas entre jogador e treinador não são novidade. Durante as temporadas 2015/16 e 2016/17, enquanto estavam juntos no Barcelona, Neymar e Luis Enrique tiveram desentendimentos, principalmente fora dos campos.

Além de Neymar, Luis Enrique também solicitou a saída de Marco Verratti, principal parceiro do brasileiro no PSG.

Segundo relatos ao jornal francês, o diretor do PSG, Luís Campos, tentou persuadir Luis Enrique a levar Neymar para a pré-temporada no Japão, visando vendê-lo posteriormente por um preço mais alto. No entanto, essa estratégia falhou devido à falta de comprometimento percebida no jogador.

Embora os motivos específicos da dispensa não tenham sido esclarecidos, Campos posteriormente afirmou que era uma decisão voltada para as finanças do Paris Saint-Germain.

Neymar foi transferido para o Al-Hilal pouco após o término da temporada do PSG no Japão, em uma negociação recorde de R$ 483 milhões, a maior venda da história do clube francês.

