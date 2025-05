Prodígio de 17 anos da natação argentina fica paraplégico após se chocar com outro atleta

A- A+

Natação

Um nadador argentino de 17 anos está paralisado do peito para baixo após se chocar com outro atleta dentro da piscina durante o aquecimento para o Campeonato Argentino, no último sábado. Matías Bottoni comoveu o país após fraturar uma vértebra cervical em um episódio sem precedentes para o campeonato realizado no Parque Roca, em Buenos Aires.

Como aconteceu a lesão?

A lesão aconteceu no momento anterior às provas em que os competidores praticam largadas mergulhando de cabeça na piscina. Bottoni se chocou com outro nadador que cruzou sua raia no instante do salto, o que resultou no impacto violento e na fratura.

Bottoni, membro da seleção argentina, estava consciente o tempo todo e foi tratado inicialmente no Hospital Santojanni. No entanto, algumas horas depois, ele foi transferido para o Hospital Italiano de Buenos Aires, onde passou por tratamento de descompressão da coluna.



Com o apoio de amigos, doações e empréstimos, a família do atleta conseguiu o valor necessário para a cirurgia de alta complexidade. O procedimento, que envolveu a colocação de uma prótese de substituição vertebral, já foi realizado.



Apesar da rápida intervenção médica, os prognósticos divulgados pela família para a imprensa argentina não são otimistas. Segundo relatou a mãe do nadador, Valeria Grimaux, em entrevista ao canal El Tres TV, os médicos informaram que não há expectativa de que Matías volte a andar.

— Nos disseram que não há possibilidade. Mas tudo depende da resposta neurológica dele. Estamos nos agarrando à fé — declarou.



Ainda sob sedação e internado na UTI, Matías será acompanhado por uma equipe multidisciplinar, incluindo psicólogos e psiquiatra.



Quem é Matías Bottoni?

Matías representa o Echesortu Fútbol Club de Rosário e é considerado um dos atletas mais promissores da natação argentina. O jovem argentino fez parte da pré-seleção júnior e se juntou às equipes dos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025.

