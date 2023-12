A- A+

Documentário Produtora de Beckham fará documentário sobre a era dos "Galácticos" do Real Madrid A produção será em parceria com a produtora britânica Fulwell 73 e a ESPN

Após o sucesso da série "Beckham", a produtora Estúdio 99- que pertence ao próprio ex-jogador inglês- está desenvolvendo um documentário sobre a era dos "Galácticos" do Real Madrid. A produção conta com a parceria da produtora britânica Fulwell 73 e a ESPN.

De acordo com o portal Sportico, o projeto ainda está no início do desenvolvimento e vai se inspirar na série "The Last Dance", também da ESPN, que aborda a carreira de Michael Jordan no Chicago Bulls.

Alguns integrantes da fase galáctica do Real Madrid participaram do documentário sobre a carreira de Beckham como os brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos.

O auge da fase galáctica do Real Madrid aconteceu no início dos anos 2000 durante o primeiro mandato de Florentino Pérez. As principais contratações foram: David Beckham, Ronaldo, Luís Figo, Zinedine Zidane e Roberto Carlos.

