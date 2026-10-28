A- A+

Cinema Produtora de "Star Wars" vai comandar cerimônias das Olimpíadas de Los Angeles 2028 A californiana de 73 anos foi escolhida como diretora de cerimônias e conteúdo dos eventos, que serão realizados no Memorial Coliseum e no SoFi Stadium

A produtora de Hollywood Kathleen Kennedy, responsável por sucessos como "Jurassic Park" e pela fase moderna da franquia "Star Wars", comandará as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028.

A californiana de 73 anos foi escolhida como diretora de cerimônias e conteúdo dos eventos, que serão realizados no Memorial Coliseum e no SoFi Stadium, substituindo Peter Rice, que permanecerá como produtor executivo.

"Kathleen é uma lenda. Ela é uma das grandes figuras de Hollywood de todos os tempos, com um talento excepcional para contar histórias", afirmou Casey Wasserman, presidente do comitê organizador da LA28, em comunicado.

"Quando as estrelas se alinharem para concentrar a atenção do mundo em Los Angeles durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028, não consigo pensar em ninguém melhor do que Kathleen para evocar a magia de Hollywood", acrescentou Wasserman.

Kennedy, indicada a oito prêmios Oscar, disse que ela e seu marido, o também produtor Frank Marshall, acompanham os Jogos Olímpicos com entusiasmo há décadas.

"Os Jogos Olímpicos têm sido uma pedra fundamental na minha vida", declarou a produtora. "Meu marido e eu estivemos presentes em praticamente todas as edições desde Los Angeles 1984, e o esporte continua sendo uma das grandes experiências que compartilhamos."

Em janeiro, Kennedy encerrou um período de mais de uma década à frente da Lucasfilm, durante o qual supervisionou a trilogia mais recente de "Star Wars". Entre seus projetos mais emblemáticos como produtora estão ainda "E.T. - O Extraterrestre", "Indiana Jones e o Templo da Perdição" e "Jurassic Park".

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos está marcada para 14 de julho de 2028, enquanto o encerramento ocorrerá em 30 de julho.

Os organizadores da LA28 também revelaram nesta quarta-feira (28) que "Stars Align" ("As Estrelas se Alinham") será o slogan oficial dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Veja também