Professor, resolvido, intermediário e dependente: Evandro Carvalho "apelida" Trio de Ferro e Retrô

A- A+

Descontraído, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, apresentou os cenários financeiros de Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô por meio de apelidos.

Revelando que os cofres do Tricolor recebem a cada semana R$ 30 mil da FPF, o presidente classificou o clube coral como um filho que "você tem que bancar tudo". O Leão foi colocado como independente e apto a disputar a Champions League. O Timbu, por sua vez, é tido como intermediário. Já o Retrô, foi apelidado de professor.

“Esse ano, estou passando R$ 30 mil ao Santa Cruz por semana. Nesta sexta-feira, passo mais R$ 30 mil. Um casal maduro tem um filho que já se formou, fez pós-graduação, mestrado, doutorado e já tem seu consultório, é independente. Então, o pai e a mãe não se preocupam. Esse é o Sport. Se ele quiser disputar a Champions League, ele disputa. Zero preocupação. Tem um filho ‘intermediário', se formou agora, está pagando o financiamento, construindo a clínica, aí você tem que e colocar dinheiro, ou vai abrir o escritório e você tem que chegar junto. Esse é o Náutico. O Santa Cruz ainda está no ensino médio. Você tem que bancar tudo. O Retrô já é o professor“, afirmou, em entrevista ao Cast Futebol Clube.

Outra vez usando o Santa Cruz como o pior exemplo financeiro entre o Trio de Ferro, ele garantiu que metade do valor investido nos clubes em questão ao longo dos anos foi destinada ao Tricolor.

“No Santa Cruz eu aportei R$ 8 milhões, e se tivesse investido mais R$ 4 milhões, por exemplo, teria um resultado melhor no campo. Isso foi o acumulado ao longo de alguns anos. No balanço financeiro da FPF, temos R$ 13 a 14 milhões investidos nos clubes, e só no Santa foram R$ 7 milhões, acumulado de alguns anos”, complementou.

O programa Todos Com a Nota, do Governo de Pernambuco, também foi citado pelo presidente, que disse estar elaborando uma nova formatação para a temporada que vem.

“Nós tinhamos o incremento forte pelo Governo do Estado. No próximo ano, esperamos ter. Os estados do Amazonas, Pará, Paraíba, têm. E nós não). Estamos trabalhando para no próximo ano construir um novo modelo, para ver se partimos com R$ 8 milhões, que é um bom incentivo aos clubes”, concluiu.

Veja também

triatlo Seleção encerra Mundial de triatlo paralímpico com duas medalhas