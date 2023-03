Programa de TV da Espanha mostra conversas entre amigo de Daniel Alves e prima da vítima

A- A+

Uma breve conversa entre Bruno, melhor amigo de Daniel Alves, e a prima da mulher de 23 anos que acusa o jogador de estupro foi divulgada pelo programa de TV da Espanha Ana Rosa. Os dois estiveram na boate Sutton na noite em que a vítima acusa o lateral de agressão sexual e trocaram seus perfis nas redes sociais.

No dia seguinte, então, Bruno manda uma mensagem dizendo onde morava e que havia gostado da companhia das duas. "Vamos ser irmãos. Minha casa é em... Nem sempre estou aqui, mas o que você precisar aqui estou à disposição. Gostei da sua irmã e de você como pessoas. Estou sempre pronto para encontrar bons amigos", escreveu Bruno.

Ela, no entanto, respondeu de maneira mais curta. "Muito obrigada e na mesma. Feliz Ano Novo", disse.

As duas defesas interpretaram as mensagem de maneiras distintas. Para a equipe do brasileiro, as mensagens mostram normalidade e garantem que, no momento da conversa, a prima já sabia o que havia acontecido no banheiro da boate.

Por outro lado, a interpretação feita do lado da vítima é de que o que o melhor amigo de Daniel Alves fez contato com ela para estabelecer um relacionamento e identificar se em algum momento a vítima pretendia fazer uma reclamação.

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona e, entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

