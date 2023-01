A- A+

Gordofobia Programa de TV faz pedido de desculpas a Guto Ferreira após falas gordofóbicas O comentarista Lucas Nogueira apareceu ao lado do treinador do Goiás e deu um abraço

Atual técnico do Goiás, Guto Ferreira recebeu pedidos de desculpas, na última segunda-feira (23), do programa "TBC Esportes", do canal TV Brasil Central, pelas falas gordofóbicas emitidas pelo comentarista Lucas Nogueira durante o pós-jogo do clássico entre Atlético Goianiense e Goiás disputado em 15 de janeiro, pelo Campeonato Goiano.

Momento muito bacana o encontro e pedido de desculpas do jornalista Lucas Nogueira ao técnico Guto Ferreira pic.twitter.com/8um6WbiVlM — Jampa (@DiasJampa) January 23, 2023

Antes de Lucas se desculpar com Guto, a apresentadora Thaís Freitas fez um pronunciamento na abertura do programa.

"Em nome da TV Brasil Central, estamos todo aqui reunidos para pedir desculpas e dizer que a TV Brasil Central não compactua com nenhum tipo de comentário, com nenhum tipo de ofensa à dignidade humana. A gente prima pelo respeito, pelo diálogo com as pessoas, e a gente está com o Lucas ao seu lado para ele novamente reiterar o pedido de desculpas", disse Thaís.

Depois do início com a fala da apresentadora, o comentarista Lucas Nogueira apareceu ao lado do técnico Guto Ferreira e fez seu pedido de desculpas.

"No último dia 15, errei. No mesmo dia 15, pedi desculpas nas minhas redes sociais. Hoje tenho a oportunidade de estar ao lado do Guto Ferreira para pedir desculpa pelo erro que cometi. Já deixo bem claro que isso não irá se repetir. Peço desculpas novamente. Estou aqui para pedir desculpas e espero que esse assunto se encerre, porque estamos recebendo até ameaças de morte, e o futebol é paz, alegria, diversão", afirmou Lucas.

Guto também comentou sobre o episódio deixando claro que "não levou para o lado pessoal". Os dois se abraçaram após a fala do treinador.

"Em momento algum eu levei para o lado pessoal o tipo de colocação. Eu sei que na comunicação é muito fácil cometer erros, porque a comunicação não é só quem fala é também quem recebe. Essa questão não está me ofendendo de maneira alguma, mas de certa forma, você também tem que se pronunciar. Para mim é caso superado", disse o treinador.

Antes do encontro no programa Guto Ferreira se tinha se posicionado contra as falas gordofóbicas.

"A atitude da TV Brasil Central, na pessoa do Lucas, endossado pela Thaís e pelo Jean, eu acho que foi lamentável e perigoso. Para mim não tem problema nenhum. Eu sou um cara cabeça feita, mas eles tem que ter responsabilidade pelo que eles falam e a maneira como eles se manifestam", iniciou.

"A Brasil Central atinge muitos e muitos espectadores no estado e no Brasil. São crianças que estão ouvindo e achando graça e endossando amanhã para fazer esse mesmo tipo de situação que se chama bullying entre eles. Eu tenho cabeça para suportar tamanha humilhação. Será que um garoto tem? E todo mundo sabe o que o bullying provoca", acrescentou o técnico.

