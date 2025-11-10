A- A+

Debates Programa Embaixadores da Juventude promove debate sobre paz nos estádios em Olinda Projeto reúne 25 jovens e especialistas para discutir o esporte como instrumento de prevenção à violência e promoção da convivência pacífica

A 8ª edição do Programa Embaixadores(as) da Juventude - “Paz nos Estádios” tem início nesta terça-feira (11), em Olinda. O encontro reúne 25 jovens selecionados de diversas regiões do Estado para discutir o papel do esporte, especialmente o futebol, na prevenção à violência e no fortalecimento de vínculos sociais. A mesa de abertura acontece às 9h30, na Pousada dos Quatro Cantos, no Sítio Histórico de Olinda.

Esporte como ferramenta de transformação social

Com o tema “Paz nos Estádios”, o evento propõe uma reflexão sobre como o esporte pode contribuir para reduzir conflitos e promover a convivência pacífica dentro e fora dos campos. A mesa de abertura, intitulada “Prevenção à Violência por Meio do Esporte”, contará com a participação de gestores públicos, especialistas e dos jovens embaixadores.

A secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joana Figueirêdo, destacou que a iniciativa está alinhada às políticas públicas do Governo de Pernambuco, que têm a prevenção à violência como prioridade. Segundo ela, falar sobre paz nos estádios é também falar sobre respeito nas ruas, nas escolas e nas comunidades.

Juventude como protagonista da mudança

Para a secretária executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência, Camilla Iumatti, os jovens são protagonistas nesse processo de transformação. Ela ressaltou que associar o esporte à prevenção da violência mostra que a juventude deve ser vista como parte da solução.

O Oficial de Projetos do UNODC, Rafael Sales, lembrou que esta edição reforça o papel do esporte como ferramenta de convivência pacífica e está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16, que trata da promoção de sociedades justas e inclusivas. Ele destacou a parceria estratégica entre o UNODC, o PNUD e o Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra.

Entre os jovens participantes está Luiz Gabriel, torcedor do Santa Cruz, que vê no futebol uma oportunidade de união. Para ele, o esporte pode fortalecer o respeito entre torcidas e transformar o ato de torcer em um símbolo de alegria, não de rivalidade.

Durante a programação, haverá um coffee break e uma dinâmica chamada “Quem está por trás da camisa?”, em que os jovens embaixadores compartilharão suas histórias e motivações pessoais.

Formação para lideranças jovens

O Programa Embaixadores(as) da Juventude é uma iniciativa do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco. O projeto tem como objetivo formar jovens líderes comprometidos com os direitos humanos e a cultura de paz.

Serviço

Mesa de Abertura - 8ª Edição do Programa Embaixadores(as) da Juventude - “Paz nos Estádios”

Terça-feira, 11 de novembro

A partir das 9h30

Pousada dos Quatro Cantos, Sítio Histórico de Olinda

