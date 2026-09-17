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Programa Torcedor Nota 10, do Sport, levará alunos do Cabo a jogo contra Juventude

Contemplados são estudantes da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha

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Torcedor do Sport, da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, ao lado do atacante Kervin AndradeTorcedor do Sport, da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, ao lado do atacante Kervin Andrade - Foto: Igor Cysneiros/SCR

Iniciado durante a partida entre Sport e Ponte Preta, o Programa Torcedor Nota 10, iniciativa do clube para aproximar estudantes da rede pública do futebol e incentivar a prática esportiva e o desempenho escolar, chegou ao Cabo de Santo Agostinho.

A chegada do projeto ao município aconteceu na tarde desta quarta-feira (16), na Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, com a presença de autoridades locais e representantes do Sport. 

O programa busca promover inclusão social e valorizar estudantes da rede pública, especialmente aqueles que não têm condições de frequentar o estádio. A iniciativa proporciona aos alunos a oportunidade de acompanhar de perto as partidas do Sport na Ilha do Retiro.

Neste sábado (19), estudantes da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha irão ao estádio rubro-negro para acompanhar o duelo do Leão contra o Juventude, às 16h30, pela Série B. Entre alunos, pais e responsáveis, serão cerca de 300 pessoas na Ilha.  

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O programa prevê ainda a participação de alunos das redes municipal e estadual de ensino de diferentes municípios de Pernambuco nos jogos realizados no estádio Adelmar da Costa Carvalho.

Presente na iniciativa no Cabo, o volante Fábio Matheus destacou a importância do programa para os estudantes. "Eu acho muito importante esse projeto que o Sport junto com a prefeitura está fazendo. Fico muito feliz porque é a realização de muitos sonhos de várias crianças que não tem um acesso e de certa forma não ter um recurso para ir ao estádio", declarou o volante.

O atacante Kervin Andrade também participou do encontro e ressaltou o impacto da ação na aproximação entre o clube e as novas gerações.

"Fico muito feliz em poder participar desse momento e ver a alegria dos alunos. É muito bonito poder incentivar a garotada através do esporte e proporcionar essa experiência junto ao Sport. Espero que eles aproveitem bastante essa oportunidade e continuem se dedicando aos estudos e ao que gostam de fazer", afirmou.

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