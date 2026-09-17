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Inclusão Programa Torcedor Nota 10, do Sport, levará alunos do Cabo a jogo contra Juventude Contemplados são estudantes da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha

Iniciado durante a partida entre Sport e Ponte Preta, o Programa Torcedor Nota 10, iniciativa do clube para aproximar estudantes da rede pública do futebol e incentivar a prática esportiva e o desempenho escolar, chegou ao Cabo de Santo Agostinho.

A chegada do projeto ao município aconteceu na tarde desta quarta-feira (16), na Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, com a presença de autoridades locais e representantes do Sport.

O programa busca promover inclusão social e valorizar estudantes da rede pública, especialmente aqueles que não têm condições de frequentar o estádio. A iniciativa proporciona aos alunos a oportunidade de acompanhar de perto as partidas do Sport na Ilha do Retiro.

Neste sábado (19), estudantes da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha irão ao estádio rubro-negro para acompanhar o duelo do Leão contra o Juventude, às 16h30, pela Série B. Entre alunos, pais e responsáveis, serão cerca de 300 pessoas na Ilha.

O programa prevê ainda a participação de alunos das redes municipal e estadual de ensino de diferentes municípios de Pernambuco nos jogos realizados no estádio Adelmar da Costa Carvalho.

Presente na iniciativa no Cabo, o volante Fábio Matheus destacou a importância do programa para os estudantes. "Eu acho muito importante esse projeto que o Sport junto com a prefeitura está fazendo. Fico muito feliz porque é a realização de muitos sonhos de várias crianças que não tem um acesso e de certa forma não ter um recurso para ir ao estádio", declarou o volante.

O atacante Kervin Andrade também participou do encontro e ressaltou o impacto da ação na aproximação entre o clube e as novas gerações.

"Fico muito feliz em poder participar desse momento e ver a alegria dos alunos. É muito bonito poder incentivar a garotada através do esporte e proporcionar essa experiência junto ao Sport. Espero que eles aproveitem bastante essa oportunidade e continuem se dedicando aos estudos e ao que gostam de fazer", afirmou.

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