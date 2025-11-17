A- A+

Futebol Projeção de ranking da CBF: Náutico sobe posições, enquanto Santa deve cair Mesmo com vice-campeonato da Série D, pesa contra o Tricolor a temporada sem calendário nacional em 2024; Timbu foi beneficiado com campanha na Copa do Brasil e Série C

Em dezembro, após o término da temporada 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgará o ranking de clubes. Na projeção feita pelo site "Ranking CBF", a tendência é que o Náutico suba posições. Já o Santa Cruz deve cair algumas colocações.

O ranking tem como critério as participações dos clubes em competições nacionais nos últimos cinco anos. As disputas mais recentes têm peso 5. Ou seja, o desempenho da atual temporada vai interferir também nas próximas colocações dos pernambucanos.





Náutico

A projeção coloca o Náutico com 3.200 pontos, na 44ª posição. Duas posições acima em relação ao ano anterior. O Timbu ficou acima, por exemplo, do Guarani, que estava brigando com os pernambucanos no quadrangular da Série C. O Bugre é o 45º, com 3.186.

A campanha na Copa do Brasil, chegando até a terceira fase, e o acesso à Série B ajudaram o Náutico a subir posições no ranking. A melhor colocação do Timbu na história, porém, foi em 2013, ficando em 21º. À época, os pernambucanos estavam na Série A.

Conterrâneo do Náutico na Série C em 2025, o Retrô deve terminar em 49º, com 2.707 pontos. Mesmo rebaixada à Série D, a Fênix deve subir 14 posições em comparação com o ranking passado.

Santa Cruz

No caso do Santa Cruz, o desempenho na Série D, com o vice-campeonato e acesso garantido à Série C, não foi suficiente para fazer o clube subir posições. O Tricolor, aliás, deve ocupar a pior colocação desde a criação do ranking, em 2013. De acordo com o levantamento do site, a Cobra Coral vai cair de 80º para 86º.

A projeção coloca o Santa com 979 pontos, atrás, por exemplo, do Maranhão (85º, com 1.001), clube que o Tricolor eliminou na semifinal da Série D. Mesmo sem conseguir o acesso à Série C e caindo na segunda fase para os pernambucanos, o Sergipe também fica à frente, em 82º, com 1.045.

No ranking, o Santa foi prejudicado pelo fato de ter ficado sem calendário nacional em 2024. No ano que vem, contudo, o clube disputará tanto a Série C como a Copa do Brasil. A melhor posição do clube na história foi a 25ª posição, obtida em 2018.

Sem acesso à Série C, o Central, outro representante pernambucano na Série D deste ano, deve subir 54 posições no ranking, terminando em 141º, com 351 pontos. À frente da Patativa está o Petrolina, em 130º, com 404.

