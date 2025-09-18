A- A+

Corrida de Trilha Project Trail Run promove corrida de trilha em Serra Negra em outubro; inscrições estão abertas Prova contará com três percursos e categoria kids

Uma corrida de trilha promete movimentar o distrito de Serra Negra, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, daqui a exatamente um mês.



No dia 18 de outubro, o Project Trail Run (PTR), uma das maiores organizadoras de corridas de trilha do estado, promove a Etapa Serra Negra.



De acordo com a organização, a prova busca proporcionar uma conexão do corredor com a natureza. Em vez de ruas e calçadas, o desafio ocorre em terrenos irregulares e subidas, tendo as belas paisagens da região como plano de fundo.



Com o objetivo de incluir desde corredores iniciantes até os mais experientes, a corrida de Trilha de Serra Negra é dividida em três percursos: 7 km, 17 km e 27 km.



A prova também terá a corrida kids, voltada para crianças de 1 a 13 anos. Os percursos variam de 250 m a 1 km.

“A Etapa Serra Negra está com expectativa de ser recorde de inscritos em uma prova de trilha de Pernambuco. A prova também foi pensada para aquelas pessoas mais iniciantes, que nunca fizeram corrida de trilha e vão ter contato com a modalidade pela primeira vez. É um ambiente seguro, em contato direto com a natureza, onde o foco é que o atleta se divirta e aproveite o momento de alegria”, afirmou Lucio Poncioni, um dos sócios da PTR, que está na organização da prova.

A largada de todas as provas ocorre a partir das 6h. O evento também promoverá premiações do 1º ao 5º lugar das modalidades.

Na prova de 7 km, o vencedor receberá o valor de R$ 500, enquanto nos percursos de 17 km e 27 km, os campeões recebem R$ 800 e R$ 1,2 mil, respectivamente.

Os valores de premiação das outras posições podem ser conferidos no regulamento da prova (acesse aqui)





As inscrições para a corrida podem ser realizadas até o início do mês de outubro através do site ptrtrailrun.com.br. Os valores da prova custam R$ 167 (7 km), R$ 220 (17 km), R$ 270 (27 km) e R$ 80 (kids).



Os inscritos terão direito a receber uma camiseta, um boné ou bandana, um copo flexível sustentável, um chip e um número para a corrida.



A entrega dos kits ocorre nos dias 16 de outubro, das 10h às 19h, no Recife, e 17 de outubro, das 10h às 18h, em Bezerros. Ambos os locais ainda serão definidos.

Treino de reconhecimento

Antes da realização da corrida de trilha, a PTR promove no dia 28 de setembro um treino de reconhecimento para a prova principal.

Com largada prevista para às 6h30, no Polo Cultural de Serra Negra, os atletas correrão em percurso único de 7 km para se ambientarem com o terreno e ajustarem as estratégias.

Para participar do treino, é necessário se inscrever no formulário disponibilizado pela PTR (acesse aqui). A atividade é gratuita.

Mais informações podem ser obtidas pelo instagram da PTR.



Serviço

PTR - Corrida de trilha em Serra Negra

Data: 18 de outubro (sábado)

Local: Serra Negra, Bezerros-PE

Percursos: PTR Kids, 7 km, 17 km e 27 km

