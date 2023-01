A- A+

Santa Cruz Projetando jogo com Botafogo/PB, Ranielle se diz "satisfeito" com Santa Cruz contra o Caucaia Treinador coral enfatizou que condição física foi determinante para o Tricolor sair com a classificação diante dos cearenses

Menos de uma semana depois da atuação que preocupou os torcedores em amistoso contra o Maguary, o Santa Cruz teve uma atuação segura diante do Caucaia/CE, na noite dessa quinta-feira (5), para assegurar sua ida à segunda fase da pré-Copa do Nordeste. O rendimento da equipe na vitória por 2x0 deixou o técnico coral, Ranielle Ribeiro, satisfeito com seus comandados na estreia oficial da temporada.

"Fico satisfeito com o comportamento (dos atletas) na maioria do tempo da partida. Temos que avaliar que era um jogo decisivo logo na primeira partida da temporada. E quando a coisa é valendo, o psicológico pesa um pouco", começou.

"No primeiro tempo, se a gente tem um pouco mais de paciência e cautela nas jogadas, teríamos conseguido abrir o placar. Poderíamos ter algumas definições melhores, mas foi a estreia. Saímos com um bom resultado, o que foi determinante para conseguir a vaga", continuou o treinador.

Ainda de acordo com Ranielle, a condição física dos jogadores do Santa Cruz foi um algo a mais para que o Tricolor conseguisse a classificação. Enquanto o time pernambucano deu início à pré-temporada em novembro, os cearenses voltaram aos trabalhos há 20 dias.

"Devido ao Caucaia ter começado a pré-temporada depois de nós, a condição física foi determinante para a gente conseguir o resultado. Nós voltamos quatro semanas antes deles para a pré-temporada, mas, é claro, não podemos esquecer das nossas qualidades. Sem isso não teríamos definido o placar", salientou.

No domingo (8), novamente no Arruda, o Santa volta a entrar em campo, desta vez para encarar o Botafogo/PB, que eliminou o Retrô, nos pênaltis, no Almeidão. O elenco coral terá esta sexta (6) e o sábado (7) para se preparar para o confronto. O adversário é um velho conhecido de Ranielle, que estava no rival Campinense antes de acertar com o clube da Avenida Beberibe.

"O Botafogo teve uma reformulação grande, mudou comissão técnica, boa parte do elenco. Então temos dois dias para avaliar e estudar eles, que mesmo com as mudanças não perdem a identidade que é desenvolvida lá dentro. Vamos aproveitar os dois dias que temos para tirar o máximo de informação possível", enfatizou.

